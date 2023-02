Dove vedere Inter-Porto in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 22-02-2023

Dove vedere Inter-Porto, il match per gli ottavi di finale di Champions League.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 22 febbraio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, in quanto quest’ultima è detentrice dei diritti televisivi della gara migliore in programma nel mercoledì di Champions League.

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a ricalcare il palcoscenico della Champions League dopo la vittoria netta ottenuta in campionato contro l’Udinese per 3-1. I nerazzurri, oltre che per il successo, hanno potuto gioire anche per il ritorno al gol di Romelu Lukaku, il quale, dopo aver vanificato il primo tentativo dal dischetto, si ripresenta dagli undici metri battendo Silvestri e tornando al gol dopo un digiuno lungo ben 4 mesi. L’Inter torna a giocarsi, dunque, un ottavo di finale di Champions che mancava dal 2011. Gli uomini di Simome Inzaghi hanno più volte dimostrato che nelle gare secche possono dare filo da torcere a chiunque e sembrano avere tutte le intenzioni di offrire un’ottima prestazione davanti ai propri tifosi per non dover concentrare poi tutte le speranze di qualificazione in Portogallo.

Dall’altra parte abbiamo il Porto di un ex giocatore interista, Sergio Conceicao, il quale sta vivendo un vero e proprio periodo di forma straordinario con dieci successi nelle ultime dieci gare, l’ultimo contro il Rio Ave per 1-0. Il Porto attualmente si trova in piena lotta per lo scudetto a soli due punti di lunghezza dal Benfica capolista. Più volte gli uomini di Conceicao si sono dimostrati la vera e propria bestia nera nel cammino delle italiane in Champions League, dapprima nel 2019, quando i portoghesi eliminarono la Roma di Fonseca, e poi nel 2021 quando toccò alla Juventus che salutò la massima competizione europea dopo la doppietta di Sergio Oliveira. Inzaghi è quindi avvisato.

Dove vedere Inter-Porto in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Porto

Inter-Porto Data: 22 febbraio

22 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Inter-Porto potrà essere seguita accendendo alla piattaforma Amazon Prime Video che trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva in quanto detentrice dei diritti del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera.

Essendo trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, il match potrà essere seguito anche su dispositivi mobili come smartphone o Tablet scaricando gratuitamente dal proprio store l’app Prime Video e eseguendo l’accesso con le proprie credenziali o, ancora, su PC e Notebook collegandosi al sito internet ufficiale della piattaforma.

Inter-Porto le ultimissime:

Tra le fila nerazzurre è pronto a riprendersi il posto tra i pali Andrè Onana, dopo la parentesi del tutto inaspettata della titolarità di Handanovic contro l’Udinese. In difesa pronto anche Milan Skriniar, che dovrebbe riprendersi il posto come braccetto di destra, al centro Acerbi in leggero vantaggio su De Vrij, mentre Bastoni resta inamovibile a sinistra. Sulle fasce ancora una volta confermati Darmian e Di Marco. Mentre a centrocampo restano da monitorare le condizioni di Mkhitaryan, al suo posto pronto a subentrare Brozovic per affiancare Barella e Calhanoglu. Davanti torna, dopo il parziale riposo contro l’Udinese, Lautaro Martinez che dovrebbe fare coppia con Edin Dzeko, il quale sembra essere avanti nelle gerarchie rispetto a un Lukaku che però è in netta ripresa.



Nel Porto restano ai box Evanilson e Otavio. Mister Conceicao molto probabilmente non opterà per grossi cambi di formazione, andando a riconfermare gli stessi undici scesi in campo nel match contro il Rio Ave.

Inter-Porto Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2) Onana, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Di Marco, Darmian, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dzeko, Martinez. All. Simone Inzaghi

Porto (4-4-2) Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Taremi, Martinez. All. Sergio Conceicao