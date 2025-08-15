Dove vedere Inter – Olympiacos in Diretta Tv e Streaming Live amichevole di sabato 16 agosto 2025

Inter-Olympiacos, ultima amichevole prima della stagione 2025/26 allo Stadio San Nicola di Bari.

L’Inter prosegue la propria marcia di avvicinamento alla stagione 2025/26, che scatterà ufficialmente Lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro con la sfida contro il Torino.

Dopo il successo nel test in famiglia contro l’U23, la vittoria in rimonta sul Monaco e il successo ai rigori contro il Monza, la formazione guidata da Cristian Chivu si prepara all’ultimo impegno del precampionato, un match di prestigio contro l’Olympiacos in programma a Bari, allo Stadio San Nicola.

L’ultima amichevole estiva dell’Inter prima dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26 si giocherà sabato 16 agosto alle ore 20:30 CEST contro l’Olympiacos, campione in carica di Grecia.

I nerazzurri chiuderanno così il proprio precampionato con una sfida di prestigio che andrà in scena allo Stadio San Nicola di Bari, davanti a un pubblico atteso per le grandi occasioni.

L’Inter sabato 16 agosto alle 20:30 sfiderà l’Olympiacos allo stadio San Nicola di Bari. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre cul canale NOVE mentre la differita andrà in onda su Inter TV a partire dalle ore 24:00 offrendo a tutti i tifosi nerazzurri la possibilità di seguire l’ultimo impegno prima dell’esordio ufficiale in Serie A 2025/26 contro il Torino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis, Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Cabella, El Kaabi. All. Mendilibar.

Data Avversario Risultato Marcatori

– Inter U23 Vittoria 7-2 Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu, aut. Kamate – Monaco Vittoria 2-1 Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny – Monza 2-2 (Vittoria ai rigori) aut. Birindelli, Pio Esposito 16 agosto 2025 Olympiacos – –

Il precampionato dell’Inter sotto la guida di Cristian Chivu è iniziato con un netto 7-2 contro l’Inter U23 nel test in famiglia, grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro Martinez, Pio Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e a un’autorete di Kamate. Nel secondo impegno estivo, i nerazzurri hanno superato il Monaco in rimonta nonostante l’inferiorità numerica, imponendosi 2-1 con i gol di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny.

La terza amichevole, in trasferta contro il Monza all’U-Power Stadium, si è conclusa con una vittoria ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Un’autorete di Birindelli ha pareggiato il vantaggio iniziale di Ciurria, mentre Pio Esposito ha firmato il sorpasso con un colpo di tacco prima del pareggio di Azzi. Dal dischetto, l’Inter ha avuto la meglio, confermando la propria imbattibilità estiva.

Ora, l’ultimo test prima dell’esordio in Serie A 2025/26 contro il Torino sarà la prestigiosa sfida contro l’Olympiacos, quarto impegno del precampionato nerazzurro.

Come arriva l’Olympiacos:

L’ultimo avversario estivo dell’Inter sarà l’Olympiacos, formazione greca che inizierà gli impegni ufficiali sabato 23 agosto in casa contro l’Asteras Tripolis. La squadra allenata da José Luis Mendilibar è ancora imbattuta in questo precampionato e, prima di affrontare i nerazzurri, disputerà un’ulteriore amichevole contro il Napoli. Il cammino estivo dell’Olympiacos è stato ricco di successi: vittoria per 3-2 contro il NAC Breda, successo per 3-0 sul Norwich, vittoria per 2-0 sull’Alkmaar, pareggio 1-1 con l’Heerenveen, successo per 3-2 sul Den Haag, vittoria per 2-1 sull’Al Taawoun e infine un’affermazione di misura contro l’Union Berlino.