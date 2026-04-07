Conte apre all’Italia e scuote il Napoli: “Se fossi presidente FIGC, prenderei me”

Le parole di Antonio Conte riaccendono il dibattito sul futuro della panchina azzurra e, allo stesso tempo, alimentano interrogativi sulla sua permanenza al SSC Napoli. Dopo la vittoria contro il AC Milan, che ha rilanciato gli azzurri al secondo posto, il tecnico ha parlato in conferenza stampa senza nascondere una certa apertura verso un possibile ritorno in Nazionale.

Il suo nome è tra i più forti per guidare l’Nazionale italiana di calcio dopo l’ennesima delusione legata alla mancata qualificazione al Mondiale. Una situazione che ha riportato alla ribalta profili esperti e già rodati a livello internazionale, tra cui proprio Conte, che ha già ricoperto il ruolo di commissario tecnico tra il 2014 e il 2016.

Alla domanda sulle voci che lo accostano alla panchina azzurra, la risposta è stata tutt’altro che evasiva. Conte ha riconosciuto che il suo nome è naturale in un contesto simile e ha sottolineato come rappresentare il proprio Paese sia sempre motivo di orgoglio. Parole che, di fatto, lasciano aperta ogni possibilità per il futuro.

Il futuro resta incerto: incontro a fine stagione decisivo per il Napoli

Conte ha ricordato di avere ancora un anno di contratto con il Napoli, ma ha anche confermato che a fine stagione ci sarà un confronto con la società per valutare il futuro. Un passaggio chiave che potrebbe determinare una svolta, soprattutto se dovessero arrivare offerte concrete o se il progetto tecnico non dovesse convincere pienamente entrambe le parti.

Non è la prima volta che il suo nome viene accostato ad altri club o incarichi. Già nella scorsa stagione si parlava di un possibile passaggio alla Juventus FC, segno di come Conte resti uno degli allenatori più richiesti e influenti del panorama calcistico europeo.

Il tecnico ha però sottolineato come molte voci siano alimentate dai media, ribadendo che è normale finire in determinate liste quando si parla di panchine importanti. Una posizione che lascia spazio a interpretazioni, senza però chiudere alcuna porta.

Italia in crisi: Conte indica problemi strutturali oltre il cambio di allenatore

Al di là del possibile ritorno in panchina, Conte ha posto l’attenzione su un tema più ampio: la crisi del calcio italiano. Dopo il trionfo nel Coppa del Mondo FIFA 2006 e la vittoria a UEFA Euro 2020, i risultati recenti hanno evidenziato difficoltà profonde e persistenti.

Secondo l’allenatore, il problema non può essere risolto semplicemente con un cambio alla guida tecnica. Durante la sua esperienza in Nazionale, Conte ha lamentato una scarsa collaborazione da parte dei club, un fattore che continua a influenzare negativamente il sistema.

Il tecnico ha evidenziato come il calcio moderno sia sempre più legato ai risultati immediati, lasciando poco spazio a valutazioni più ampie sul lavoro svolto. Una vittoria può trasformare tutto in un successo, mentre una sconfitta rischia di generare critiche eccessive, senza analizzare le cause reali.

Serve una svolta concreta: non basta qualificarsi per cambiare davvero le cose

Conte ha lanciato un messaggio chiaro: dopo tre Mondiali consecutivi mancati, è necessario intervenire in modo deciso. Non si tratta solo di qualificarsi alla prossima competizione, ma di cambiare strutturalmente ciò che non funziona.

Il tecnico ha sottolineato come, anche in situazioni negative, esistano elementi da cui ripartire. Il problema è che spesso si tende a nascondere le difficoltà dietro un risultato positivo, senza affrontare le criticità di fondo.

Il futuro della Nazionale italiana di calcio dipenderà quindi dalla capacità di intervenire in modo concreto e coordinato. E in questo scenario, il nome di Conte torna con forza, non solo per la sua esperienza, ma per la sua visione chiara su ciò che serve davvero per rilanciare il calcio italiano.