Video Gol Highlights di Napoli – Milan 1-0 Serie A 31° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Napoli – Milan 1-0: la decide il gol di Politano al 79° che firma il sorpasso al 2° posto del Napoli di Conte sul Milan.
Il Napoli di Antonio Conte conquista una vittoria fondamentale nella corsa ai vertici della Serie A, superando il Milan 1 a 0 grazie al gol decisivo di Matteo Politano al 79′.
Un successo pesante che permette alla squadra di Antonio Conte di salire al secondo posto in solitaria a +2 sui rossoneri e portarsi a -7 dall’Inter capolista rilanciando le proprie ambizioni.
La rete di Mattia Politano arriva nel momento più delicato della partita, premiando la determinazione del Napoli e confermando il grande rendimento della squadra nelle sfide decisive.
I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri incassano il secondo ko consecutivo in trasferta dopo quello dell’Olimpico contro la Lazio del 15 marzo. Un dato che evidenzia qualche difficoltà lontano da San Siro proprio nella fase più delicata della stagione.
Con sette giornate ancora da disputare, il Milan è ora chiamato a reagire immediatamente per difendere un posto in Champions League, obiettivo che resta alla portata ma che richiederà continuità e risultati concreti nelle prossime sfide.
Cronaca di Napoli – Milan 1-0:
La squadra di Antonio Conte, priva di Hojlund, fatica inizialmente a trovare ritmo offensivo, con difficoltà nel coinvolgere Giovane nelle prime azioni. A provarci è soprattutto Spinazzola, che tenta di accendere la manovra azzurra nei primi minuti.
Il Milan risponde con le accelerazioni sugli esterni, in particolare con i movimenti di Nkunku, autore dell’unico tiro dei rossoneri nel corso del primo tempo. Una frazione equilibrata, con poche occasioni concrete e grande attenzione difensiva da entrambe le parti.
Nella ripresa il Napoli cambia passo: Giovane appare più incisivo e impegna anche Maignan con una conclusione dalla distanza, dando un segnale importante alla partita. Il match sembra però destinato a chiudersi sullo 0-0, almeno fino alle mosse decisive dalla panchina.
Gli ingressi di Alisson Santos e Matteo Politano cambiano completamente l’inerzia dell’incontro. Al 79’, il brasiliano inventa una giocata che libera Gutierrez, bravo a servire un cross preciso sul secondo palo: lì arriva Politano, che con freddezza batte Maignan e firma il gol decisivo.
Nel finale Massimiliano Allegri prova a cambiare le sorti del match inserendo anche Leao, ma la reazione rossonera non produce effetti concreti. Il Napoli difende il vantaggio e porta a casa tre punti fondamentali.
Video Gol e Highlights Napoli – Milan 1-0:
Tabellino di Napoli – Milan 1-0:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (dal 40’ st Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (dal 30’ st Politano); McTominay, De Bruyne (dal 40’ st Elmas); Giovane (dal 25’ st Alisson Santos). All. Conte. A disp. Meret, Contini, Mazzocchi, Gilmour.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 37’ st Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 17’ st Athekame), Fofana (dal 37’ st Leao), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 29’ st Pulisic), Fullkrug (dal 17’ st Gimenez). All. Allegri. A disp. Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu, Ricci.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 79’ Politano (N).
Ammoniti: Buongiorno (N), Politano (N).