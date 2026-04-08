Addio a Mircea Lucescu: Inter e Pisa ricordano un maestro del calcio europeo

Lucescu - Stadiosport.it

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore romeno che si è spento all’età di 80 anni. La notizia ha colpito profondamente il panorama calcistico internazionale, dove Lucescu era considerato una figura di riferimento per longevità, esperienza e capacità di adattarsi a epoche diverse del calcio moderno.

Il tecnico era stato ricoverato alla fine di marzo per problemi cardiaci e, dopo un peggioramento improvviso delle condizioni, è venuto a mancare pochi giorni dopo aver lasciato la guida della nazionale rumena.

Una carriera lunga oltre quarant’anni tra Europa e successi internazionali

Lucescu ha attraversato sei decenni di calcio, costruendo una carriera straordinaria iniziata alla fine degli anni Settanta come allenatore-giocatore. Dopo le prime esperienze in Romania, ha guidato la nazionale tra gli anni Ottanta, per poi affermarsi definitivamente anche a livello di club.

Il suo percorso lo ha portato in Italia, dove ha allenato squadre come Pisa Sporting Club, Brescia Calcio, Reggiana e Inter. Proprio con i nerazzurri ha vissuto una breve ma significativa esperienza alla fine degli anni Novanta.

La sua carriera è proseguita con importanti esperienze internazionali, tra cui spiccano i successi con Shakhtar Donetsk e le panchine di club prestigiosi in Turchia e Russia, oltre al ritorno alla guida della Romania negli ultimi anni.

Un allenatore tra i più presenti nella storia della Champions League

Uno dei dati che meglio racconta la dimensione di Lucescu riguarda la sua presenza nelle competizioni europee. È stato tra i pochi allenatori nella storia ad aver superato le 100 partite in Champions League, entrando in un gruppo ristretto di tecnici di altissimo livello.

Un traguardo che lo colloca accanto a nomi iconici del calcio mondiale, confermando la sua continuità e il suo impatto nel panorama internazionale.

Dopo l’annuncio della scomparsa, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio. L’Inter ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, ricordando Lucescu come parte della storia del club e figura rispettata all’interno della famiglia nerazzurra.

Anche il Pisa Sporting Club ha voluto rendere omaggio al tecnico romeno, sottolineando il suo contributo nella stagione 1990-91. Un’esperienza breve ma intensa, rimasta nella memoria dei tifosi soprattutto per l’ottimo avvio di campionato che portò la squadra ai vertici della classifica nelle prime giornate.

Il club toscano ha ricordato Lucescu come un professionista capace di lasciare il segno anche in periodi limitati, grazie alla sua visione e al suo approccio al gioco.

Un’eredità che attraversa generazioni

Mircea Lucescu lascia un’eredità che va oltre i risultati. La sua carriera racconta l’evoluzione del calcio europeo, dai primi anni Ottanta fino al calcio moderno. Ha allenato in contesti diversi, adattandosi a culture, campionati e stili di gioco differenti, mantenendo sempre una forte identità.

La sua capacità di rinnovarsi nel tempo lo ha reso uno degli allenatori più longevi e rispettati della storia recente. Un tecnico che ha saputo costruire squadre competitive e valorizzare giocatori, lasciando un’impronta duratura in ogni club allenato.