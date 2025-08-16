Dove vedere Inter – Olympiacos in Diretta Live Tv e Streaming

Dove vedere Inter – Olympiacos in Diretta Tv e Streaming Live amichevole di sabato 16 agosto 2025
Inter-Olympiacos, ultima amichevole prima della stagione 2025/26 allo Stadio San Nicola di Bari.
L’Inter prosegue la propria marcia di avvicinamento alla stagione 2025/26, che scatterà ufficialmente Lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro con la sfida contro il Torino.
Dopo il successo nel test in famiglia contro l’U23, la vittoria in rimonta sul Monaco e il successo ai rigori contro il Monza, la formazione guidata da Cristian Chivu si prepara all’ultimo impegno del precampionato, un match di prestigio contro l’Olympiacos in programma a Bari, allo Stadio San Nicola.
L’ultima amichevole estiva dell’Inter prima dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26 si giocherà sabato 16 agosto alle ore 20:30 CEST contro l’Olympiacos, campione in carica di Grecia.
I nerazzurri chiuderanno così il proprio precampionato con una sfida di prestigio che andrà in scena allo Stadio San Nicola di Bari, davanti a un pubblico atteso per le grandi occasioni.
Dove vedere Inter – Olympiacos in Diretta TV e streaming:
|Voce
|Dettagli
|Partita
|Inter-Olympiacos
|Data
|sabato 16 agosto 2025
|Orario
|20:30
|Stadio
|San Nicola, Bari
|Canale TV
|NOVE, DAZN
|Streaming
|DAZN
L’Inter sabato 16 agosto alle 20:30 sfiderà l’Olympiacos allo stadio San Nicola di Bari. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre cul canale NOVE mentre la differita andrà in onda su Inter TV a partire dalle ore 24:00 offrendo a tutti i tifosi nerazzurri la possibilità di seguire l’ultimo impegno prima dell’esordio ufficiale in Serie A 2025/26 contro il Torino.
Probabili Formazioni di Inter – Olympiacos:
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.
Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis, Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Cabella, El Kaabi. All. Mendilibar.
Come arriva l’Inter:
|Data
|Avversario
|Risultato
|Marcatori
|–
|Inter U23
|Vittoria 7-2
|Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu, aut. Kamate
|–
|Monaco
|Vittoria 2-1
|Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny
|–
|Monza
|2-2 (Vittoria ai rigori)
|aut. Birindelli, Pio Esposito
|16 agosto 2025
|Olympiacos
|–
|–