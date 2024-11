La partita Inter-Napoli si giocherà allo stadio “San Siro” di Roma, domenica 10 novembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Inter-Napoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 10-11-2024.

I nerazzurri continuano il loro periodo di forma straordinario dopo l’ennesimo successo degli ultimi 2 mesi contro l’Arsenal per 1-0 in Champions League grazie al gol di Calhanoglu su rigore. Quest’ultima, infatti, è la l’ottava vittoria collezionata negli ulti 9 incontri dove la forza nerazzurra è stata arrestata soltanto dalla Juventus nella gara di San Siro. Adesso l’obiettivo di Inzaghi sarà quello di dar seguito a tutto questo nella gara contro il Napoli capolista, la quale molto probabilmente seppur non ancora decisiva, potrebbe rappresentare una dose di entusiasmo straordinaria da una parte e dall’altra.

Il Napoli, invece, esente da impegni europei arriva al big match con tutto il dovuto riposo, ma con il morale decisamente non al meglio dopo la brutta sconfitta al Maradona per 0-3 contro l’Atalanta. Conte e i suoi vorranno sicuramente tornare alla vittoria dopo il secondo black out stagionale, cercando di uscire quanto meno indenni dalle mura nerazzurre e conservare così ancora il primo posto in classifica in vista della sosta delle nazionali.

Dove vedere Inter-Napoli in diretta Tv e Streaming

Inter-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Napoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Napoli le ultimissime:

Inzaghi, dopo il massiccio turnover in Champions che ha visto riposare gran parte dei propri big come Barella, Dimarco, Bastoni e Thuram, è pronto a rilanciare l’ossatura dei titolarissimi per scardinare la difesa azzurra. In difesa, dunque, a far coppia con Bastoni ci saranno De Vrij in vantaggio su Acerbi e Pavard. A centrocampo Calhanoglu sarà accompagnato da Barella e dall’imprescindibile Mkhitaryan. Sugli esterni Dimarco torna a sinistra, mentre dall’altra parte Darmian è favorito su Dumfries. In avanti il ritorno della coppia Thuram-Martinez.

Nel Napoli, recupero importantissimo per Conte che ritrova Lobotka in regia il quale ha completamente smaltito l’infortunio. Lo slovacco sarà affiancato da Anguissa e da McTominay nel centrocampo a tre. Davanti il tridente sarà composto dal trio Politano-Lukaku-Kvara.

Inter-Venezia probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

