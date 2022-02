Dove vedere Inter-Liverpool in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 16-2-2022

Dove vedere Inter-Liverpool , partita valida per l’andata degli ottavi di finale Champions League, Mercoledì 16 Febbraio alle ore 21.00. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmessa in Diretta TV su Amazon Prime Video.

Torna la notte delle stelle e dopo anni di sofferenze, nel tabellone degli ottavi di finale c’è il nome dell’Inter.

I nerazzurri si sono “regalati” la suggestiva sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp, una delle grandi favorite per la vittoria finale, con la consapevolezza di non partire già sconfitta.

Il primo match casalingo sarà, infatti, vitale per capire le effettive chance della squadra di Simone Inzaghi che sogna il colpo grosso nella competizione più importante di tutte.

Di certo, non sarà facile affrontare gli attuali campioni d’Inghilterra che hanno, nel proprio arsenale, qualsiasi tipo di alternativa tattica.

La qualità di Salah e Manè può sicuramente spaventare le linee nerazzurre e Diogo Jota si è dimostrato un grandissimo bomber.

Klopp si affida a questi tre per imporre il proprio dominio nel match, ma l’Inter non sarà da meno affidandosi, soprattutto, all’esperienza e la forma smagliante di Edin Dzeko che bramava di tornare a giocare partite così importanti.

Il pronostico vede il Liverpool sicuramente favorito perché più esperta, più conscia di come giocare partite di questo genere, ma l’entusiasmo e la voglia di continuare il proprio percorso di crescita dell’Inter potrà sovvertire quello che, sulla carta, è un match quasi impossibile.

Come vedere Inter-Liverpool in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Liverpool

: Inter-Liverpool Data : Mercoledì 16 Febbraio 2022

: Mercoledì 16 Febbraio 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Amazon Prime Video (app e sito)

: Amazon Prime Video (app e sito) Streaming: Amazon Prime Video (app e sito)

Inter-Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console.

Il match di Champions League sarà, dunque, disponibile tramite abbonamento al servizio Prime di Amazon. Coloro che vogliono disporre dei servizi di Prime dovranno iscriversi ad Amazon e attivare Prime Video. Sarà possibile avere 30 giorni gratuiti per poi pagare 3,99 €/mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Liverpool

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Liverpool in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Liverpool

L’attacco del Liverpool sarà un difficile scoglio per i nerazzurri che si affideranno alla propria solidità difensiva

I nerazzurri ospitano il Liverpool con la consapevolezza di non poter schierare il proprio centrocampista più rappresentativo, ovvero Barella.

Qualche dubbio anche su Bastoni che, però, dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per il match, in caso contrario, insieme a Skriniar e de Vrij, verrà utilizzato D’Ambrosio.

A centrocampo sarà l’esperienza di Vidal a sostituire lo squalificato Barella, mentre sono inamovibili Brozovic e Calhanoglu.

Dumfries e Perisic giocheranno sugli esterni, mentre in attacco giocheranno Lautaro Martinez ed Edin Dzeko con Sanchez in panchina come possibile carta da schierare nel secondo tempo.

Klopp si affida al suo 4-3-3 schierando gli uomini che meglio hanno interpretato questa stagione con un trio d’attacco d’enorme qualità che non prevede la presenza di Roberto Firmino, ma ci sono i fuoriclasse Salah e Manè, accompagnati dalla punta Diogo Jota.

Centrocampo molto fisico, quello dei Reds, che schiereranno Fabinho, J.Henderson e N.Keità.

In difesa ci saranno i “fedelissimi” del mister tedesco con Alisson in porta, Arnold e Robertson sulle fasce e Matip al centro con Van Dijk.

Probabili formazioni di Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Jürgen Klopp

