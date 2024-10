Dove vedere Inter-Juventus in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-08-2024

La partita Inter-Juventus si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, domenica 27 ottobre alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Reduce dalla vittoria in extremis contro lo Young Boys, la sesta consecutiva per l’Inter tra campionato e Champions, i nerazzurri si apprestano a disputare il primo derby d’Italia della stagione contro la Juventus nel posticipo di domenica sera. Una partita che avrà sicuramente il suo peso specifico, ma che comunque non sarà decisiva ai fini della classifica, fatto sta, però, che Inzaghi e i suoi vorranno sicuramente imporsi davanti ai propri tifosi, nel tentativo di ampliare il divario di punti in classifica dai bianconeri, attualmente distanti solo una lunghezza.

Dall’altra parte una Juventus ferita nel morale dopo la caduta inaspettata in Champions League contro lo Stoccarda per 0-1 allo Stadium, la rosa bianconera, infatti, è apparsa per lunghi tratti in balia dei tedeschi, senza mai dare la sensazione di poter riagguantare la gara. Thiago Motta, dunque, avrà il compito di far resettare quanto prima ai sui ragazzi questo incidente di percorso e pensare solo ed esclusivamente alla prestazione da fare contro i campioni d’Italia.

Dove vedere Inter-Juventus in Diretta Tv e Streaming

Inter-Juventus sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn iscrivendosi a uno dei piani di abbonamento tra quello Standard (34,99 euro) e quello Premium (59,99 euro), ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport al costo di 14,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Inter-Juventus potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Juventus le ultimissime:

Assenze pesanti per Inzaghi che dovrà fare a meno di Calhanoglu, Acerbi e Carlo Augusto per infortunio. Al posto del turco favorito Barella su Asllani nel ruolo di mediano, con Mkhitaryan e Frattesi ai propri lati. Al centro della difesa invece, agirà De Vrij con Bastoni alla propria sinistra e Pavard favorito su Bisseck dalla parte opposta. Sugli esterni Dumfries insidia Darmian, anche se quest’ultimo alla fine dovrebbe spuntarla sulla fascia desta con Dimarco inamovibile dall’altra parte. Davanti, dopo il turnover in Champions League contro gli svizzeri, tornerà la coppia Martinez-Thuram.

Nella Juventus, anche Motta dovrà fare a meno di Bremer e Nico Gonzalez, mentre restano in dubbio le convocazioni di Doulas Luiz e Koopmainers. In caso di forfait di questi ultimi la Juventus si presenterà a San Siro con Di Gregorio tra i pali e con la linea a quattro composta da Cambiaso e Cabal sulle fasce e Gatti e Kaluku centrali. In regia spazio a Locatelli affiancato da Thuram, mentre sulla trequarti Conceicaio e Yldiz partiranno larghi e Fagioli sarà il punto di riferimento centrale alle spalle dell’unica punta Dusan Vlahovic.

Inter-Juventus probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

