Dove vedere Inter-Frosinone in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 12-11-2023

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, domenica 12 novembre alle ore 21:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter, dopo aver superato per il terzo anno consecutivo il proprio girone di Champions League, questa volta con ben due turni d’anticipo, viaggia sulle ali dell’entusiasmo e si prepara ad affrontare nell’ultimo incontro di campionato, prima della terza sosta della Nazionali, il Frosinone nella gara di domenica sera. I nerazzurri vogliono difendere la testa della classifica dalla rincorsa della Juventus, la quale sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Cagliari, prima della nuova interruzione del campionato e dopo l’ampio turnover visto nella gara infrasettimanale contro il Salisburgo, Inzaghi potrà contare anche sulla freschezza dei suoi uomini migliori come Barella e Martinez.

Dall’altra parte una delle grandi rivelazioni di questo campionato, il Frosinone di Eusebio Di Francesco, reduce dall’ottima prestazione offerta contro l’Empoli, dove i gialloblù si sono imposti per 2-1. La classifica del Frosinone recita 15 punti collezionati in 11 partite con la zona retrocessione tenuta ad addebita distanza con un netto +6 e a soli 3 lunghezza da un piazzamento europeo. Il progetto gialloblù sembra esser stato progettato con delle basi molto solide, puntando esclusivamente su tanti nuovi profili giovani dal grandissimo potenziale come Soule, Renier, Ibrahimovic e Barrenechea, tutti messi insieme dall’eccezionale lavoro di Di Francesco.

Dove vedere Inter-Frosinone in diretta Tv e Streaming

Partita : Inter-Frosinone

: Inter-Frosinone Data: 12 novembre

12 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Tim Vision e Dazn

Inter-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Frosinone potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Frosinone le ultimissime:

Nell’Inter Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard, mentre Arnautovic è ritornato in gruppo già mercoledì e potrebbe tornare utile sia da primo minuto che a gara in corso. In difesa ci saranno Darmian e Bastoni come braccetti e Acerbi come perno centrale. A centrocampo Frattesi dovrebbe riaccomodarsi in panchina con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan terzetto di partenza. Sugli esterni si dovrebbe rivedere la coppia titolare con Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. Davanti sicuro del posto Martinez, mentre si prospetta un turno di riposo per Thuram che dovrebbe lasciare il posto ad uno tra Sanchez e Arnautovic.

Nel Frosinone Di Francesco si affiderà ancora al 4-2-3-1 con Lirola e Marchizza sempre più padroni delle corsie basse e Okoli e Romagnoli a completare il reparto. In mediana, oltre a capitan Mazzitelli, ci sarà Barrenechea, mentre sulla trequarti agiranno Soule a destra, Ibrahimovic a sinistra e Renier centrale, con Cuni unico riferimento offensivo.

Inter-Frosinone probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi



Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. Allenatore: Eusebio Di Francesco