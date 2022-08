Dove vedere Inter-Cremonese in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 30-8-2022

Dove vedere Inter-Cremonese, 4° Giornata di Serie A, Martedì 30 Agosto 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Primo turno infrasettimanale per il campionato di Inter e Cremonese. I nerazzurri aprono la quarta giornata di Serie A, ospitando una squadra che nonostante abbia espresso un buon gioco, non è ancora riuscita a trovare punti.

Lo stop contro la Lazio, obbliga l’Inter a non sbagliare e tutto sarà messo nelle mani di Lautaro Martinez e di Edin Dzeko vista l’assenza prolungata di Romelu Lukaku.

La squadra di Simone Inzaghi, dunque, è chiamata al riscatto per mantenere contatto con il gruppo di testa.

La Cremonese di Alvini, invece, è ancora a zero punti, complice anche un calendario abbastanza complicato per i grigiorossi.

Al San Siro non avranno nulla da perdere contro l’Inter e i nerazzurri sanno di dover essere concentrati al massimo se vogliono ambire ai 3 punti finali.

Come vedere Inter-Cremonese in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Cremonese

: Inter-Cremonese Data : Martedì 30 Agosto 2022

: Martedì 30 Agosto 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Q (Mondo Dazn canale 214)

: DAZN (app e sito), Sky Q (Mondo Dazn canale 214) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Cremonese di Massimiliano Alvini, il 30 Agosto 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Inter Cremonese in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter-Cremonese, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter – Cremonese sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Cremonese

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Cremonese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Cremonese

Per l’Inter, che si schiererà con un 3-5-2, ci sarà il debutto in Serie A del portiere ex Ajax, Andrè Onana.

Ci sarà anche Edin Dzeko nell’attacco nerazzurro visto l’infortunio di Romelu Lukaku. Per il resto, la formazione di Simone Inzaghi non dovrebbe essere troppo diversa da quella “tipo”.

Skriniar, de Vrij e Bastoni saranno al centro della difesa con Dumfries e Gosens ad agire come esterni a tutta fascia.

Barella, Brozovic e Calhanoglu giocheranno a centrocampo con Lautaro Martinez che completerà l’attacco.

La Cremonese, ancora alla ricerca del primo punto della propria Serie A, registrerà la presenza del grande ex Ionut Radu.

Per il resto, la formazione grigiorossa sarà praticamente quella già vista nelle precedenti uscite con Okereke e Dessers in attacco, Buonaiuto a fare da raccordo tra centrocampo e fase offensiva, Escalante, Ascacibar come mediani.

Ghiglione e Valeri giocheranno sugli esterni con la consueta difesa a tre confezionata da Alvini e composta da Aiwu, Bianchetti, Vasquez.

Le probabili formazioni di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Escalante, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke.