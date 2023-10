Dove vedere Inter-Benfica in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 2-10-2023

La partita Inter-Benfica si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, martedì 2 ottobre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

L’Inter di Inzaghi arriva al secondo match di Champions League del Gruppo D, dopo la sesta vittoria in campionato collezionata contro la Salernitana è autografata da uno splendido poker d’autore di Lautaro Martinez. I nerazzurri si affideranno ancora una volta allo stato di forma eccellente dell’argentino per cercare di dare uno slancio al proprio girone dopo il primo stop arrivato contro il Sociedad. L’Inter ritroverà ancora una volta il Benfica come avversaria, a distanza di poco più quattro mesi dall’ultimo testa a testa tra le due parti andato scena durante i quarti di finale di Champions League della scorsa edizione, dove gli uomini di Inzaghi riuscirono ad imporsi nel doppio confronto.

Dall’altra parte il Benfica del tecnico tedesco Schmidt reduce dalla vittoria di misura per 1-0 arrivata nel classico di portogallo contro il Porto. I portoghesi non sono riusciti ad esordire come volevano in Champions dopo il brutto KO incassato nella gara casalinga contro il Salisburo, complice anche l’espulsione di Antonio Silva arrivata solamente dopo 13 minuti di gioco che ha lasciato in 10 i propri compagni. Gli uomini di Schmidt cercheranno di riprendersi la propria rivincita dopo essersi visti eliminare nel corso della scorsa stagione ai quarti di finale proprio dall’Inter. Quest’anno l’arma in più del Benfica è indubbiamente Angel Di Maria, il quale ha già totalizzato 5 gol in 7 gare nella Liga portoghese è punta ad aggiornare il proprio score anche nella massima competizione europea, l’Inter è avvisata.

Dove vedere Inter-Salisburgo in diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Benfica

Inter-Benfica Data: 2 ottobre

2 ottobre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky e Canale 5

: Sky e Canale 5 Streaming: Now Tv, SkyGo e Mediaset Infinity

Inter-Salisburgo sarà trasmessa chiaro su Canale 5, oltre a essere visibile anche in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky e di conseguenza anche alla partita in programma e da Mediaset Infinity, anch’essa piattaforma detentrice dei diritti delle gare di Champions League.

La partita Inter-Salisburgo potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Inter-Salisburgo le ultimissime:

Tra le fila nerazzurre Inzaghi si riaffiderà ai propri titolari dopo averli risparmiati nella trasferta di Salerno. In difesa Bastoni si riprenderà una maglia da titolare come braccetto di sinistra al fianco di Acerbi e Darmian. In mezzo al campo Mkhitaryan e Barella mezzali con Calhanoglu in regia, mente sugli esterni a sinistra Dimarco e a destra ancora Dumfries. Davanti coppia composta da Thuram-Martinez.

Nei portoghesi Schmidt si affiderà agli stessi undici che hanno battuto il Porto, con eccezione di Antonio Silva che sarà assente per espulsione. In difesa Otamenti sarà affiancato da Pedro, mentre a completare il reparto sui lati ci sanno Bah e Aursnes. A schermare la difesa ci saranno Neves e Kokcu. Mentre la batteria di trequartisti sarà composta da Di Maria, Rafa Silva e Neres, con Musa unico riferimento offensivo.

Inter-Benfica Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez. All. Simone Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Trubin, Bah, Otamendi, Pedro, Aursnes, Neves, Koukcu, Di Maria, Rafa, Neres, Musa. All. Schmidt.