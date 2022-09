Dove vedere Inter-Bayern Monaco in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 7-9-2022

Dove vedere Inter-Bayern Monaco, prima giornata della fase a gironi di Champions League, Mercoledì 8 Settembre alle ore 21.00. Il match dello Stadio San Siro sarà trasmesso in Diretta TV su SKY.

La sconfitta nel derby non permette, certamente, all’Inter di arrivare al primo confronto europeo dell’anno con il morale alle stelle, ma la voglia della squadra di Inzaghi di riscattare la bruciante sconfitta contro i cugini potrebbe fare la differenza.

L’Inter non è stata fortunata nei sorteggi che l’hanno inserita in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona, ma la volontà dei nerazzurri è comunque quella di dimostrare il proprio livello in campo internazionale.

La prima sfida sarà proprio contro i bavaresi che saranno ospiti dell’Inter allo Stadio San Siro di Milano.

I nerazzurri, orfani di Romelu Lukaku, sono pronti a quello che sarà un vero e proprio esame di maturità. La qualità dei bavaresi è risaputa a tutti e nonostante l’addio di Lewandowski, la squadra di Nagelsmann ha voluto cambiare filosofia affidandosi a un attacco leggero e di grande velocità con Sadio Manè come terminale offensivo.

Lautaro Martinez sarà la punta di diamante della rosa dell’Inter e sarà spalleggiato, molto probabilmente, da Edin Dzeko.

Come vedere Inter-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Bayern Monaco

: Inter-Bayern Monaco Data : Mercoledì 7 Settembre 2022

: Mercoledì 7 Settembre 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport 4K (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport 4K (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Inter-Bayern Monaco si disputerà Mercoledì 7 Settembre 2022 alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Sarà possibile vedere il match tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Mercoledì 7 Settembre 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio San Siro di Milano sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Champions League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Bayern Monaco

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Bayern Monaco in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Bayern Monaco

I nerazzurri si preparano al primo match di Champions League mettendo la miglior formazione possibile che, però, dovrà fare a meno della presenza di Romelu Lukaku, fermo ai box a causa di un infortunio.

Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali e la già collaudata difesa a tre con De Vrij, Bastoni e Skriniar.

Dumfries e Dimarco giocheranno sugli esterni, mentre a centrocampo sono confermate le presenze di Barella, Brozovic e Calhanoglu.

In attacco, assieme a Lautaro Martinez, giocherà Edin Dzeko.

Il Bayern Monaco di Nagelsmann si schiererà con un 4-2-3-1 con Neuer in porta e la linea dei quattro difensori sarà composta da Pavard e Davis, come terzini, e De Ligt con Hernandez al centro della diefsa.

Kimmich farà da raccordo tra la difesa e il centrocampo, con Sabitzer con licenza di spingere.

Davanti, il Bayern si affida alla qualità con Musiala, Muller e Gnabry alle spalle di Manè.

Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davis; Kimmich, Sabitzer; Musiala, Muller, Gnabry; Mané. All. Nagelsmann