Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni (20-02-2024)

Il match tra Inter e Atletico Madrid, valido per l’andata degli ottavi di Champions League, in programma martedì 20 Febbraio 2024 alle ore 21:00, sarà trasmesso in Diretta TV Canale 5 e su Sky.

Dopo aver concluso il Gruppo D al secondo posto in classifica – a pari punti con la Real Sociedad prima – l’Inter dovrà sfidare una delle pochissime squadre ancora imbattute in questa Champions League: l’Atletico Madrid.

Notizia lieta in casa nerazzurra è legata allo status di forma. Gli uomini di Inzaghi, reduci da un filotto di sole vittorie in questo 2024, arriveranno carichi e riposati per questa sfida.

La passerella contro la Salernitana non ha infatti tolto energie né fisiche né nervose, permettendo, così, alla squadra di poter arrivare a questo appuntamento nel migliore dei modi.

Situazione simile, però, l’ha vissuta anche l’Atletico Madrid. Il 5-0 inflitto al Las Palmas non ha infatti lasciato stanchezze o residui negativi. L’unica cosa che potrebbe gravare un po’ sugli uomini di Simeone è il giorno in meno di riposo rispetto all’Inter, tanto recriminato dal tecnico.

Seppur non decisiva, la sfida di San Siro avrà il compito di indirizzare la qualificazione da un lato o dall’altro. Difficile fare pronostici, soprattutto in una gara che – con ogni probabilità – sarà giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

La differenza, però, potrebbero farla le due difese. Mentre l’Inter, al momento, è la difesa meno battuta d’Europa, quella dell’Atletico di goal – anche evitabili – ne ha subiti e come. Dovranno essere bravi e attenti i nerazzurri a sfruttare questo aspetto.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta TV e streaming:

Data: 20 febbraio

20 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport

Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Streaming: Infinity, Sportmediaset, Sky Go, NOW

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, il 20 Febbraio 2024, alle ore 21:00 in diretta Tv su Canale 5 e su Sky Sport 1.

Per poter guardare la partita Inter-Atletico Madrid in diretta streaming basterà iscriversi gratuitamente a Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go (app gratuita per gli abbonati Sky) e sul sito Now (accessibile tramite l’acquisto di pacchetti specifici)..

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5.

Inter-Atletico Madrid, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sui canali 201 (Sky Sport 1), 214 (Sky Sport 4K) e 252 (Sky Sport).

La telecronaca di Inter-Atletico Madrid su Sky è a cura di Fabio Caressa con commento tecnico di Beppe Bergomi. Su Canale 5, invece, la telecronaca sarà affidata al duo Riccardo Trevisani-Massimo Paganin.

Inter-Atletico Madrid, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Atletico Madrid in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Inter-Atletico Madrid, le ultimissime

Pochi i cambiamenti che Simone Inzaghi è pronto a mettere in atto rispetto all’ultima partita giocata contro la Salernitana, nella quale l’Inter è scesa in campo con quasi l’intero 11 titolare.

Anche per l‘Atletico Madrid, viste anche le assenze, si va verso la riconferma quasi totale della squadra scesa in campo la scorsa settimana in campionato.

Per l’Inter ancora una volta In porta Sommer. Difesa a 3 con Bastoni, De Vrij e Pavard. Linea a 5 con Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella e Darmian. In avanti Lautaro Martinez in coppia con Thuram. Out Acerbi, vittima di un risentimento muscolare e Sensi..

Per l’Atletico confermato Oblak tra i pali. Difesa a tre con Gimenez, Witsel, Hermoso. A centrocampo Molina, Saul, Koke, De Paul, Reinildo. Riferimenti offensivi Griezmann, Llorente. Recuperato Morata, il quale va però verso la panchina. Out Lemar e Azpilicueta.

Probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Saul, Koke, De Paul, Reinildo; Griezmann, Llorente. Allenatore: Simeone