Dove vedere Inghilterra-Svizzera in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 6-07-2024

La partita Inghilterra-Svizzera si giocherà allo stadio “Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf, venerdì 6 luglio, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 2, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Sabato 6 luglio andrà in scena il terzo quarto di finale degli Europei che sarà conteso tra l’Inghilterra e la Svizzera, entrambe con l’obiettivo di approdare in semifinale.

Da una parte gli inglesi capeggiati da Southgate i quali sono riusciti ad arrivare fino a questo punto della competizione dopo il successo ottenuto per 2-1 contro la Slovacchia, arrivato grazie ad un gol di Bellingham sullo scadere dei tempi regolamentari che ha pareggiato il passivo e poi sancito dalla rete di Harry Kane nei supplementari. Il gioco degli inglesi espresso fin qui, non è stato all’altezza delle aspettative anche perché la fortuna sin qui è passata per le mani dei singoli che hanno trascinato la propria nazionali fin qui, servirà qualcosa in più a livello di collettivo se Southgate vorrà ripresentarsi per la seconda edizione di fila in finale e magari stavolta portare a casa la coppa.

Dall’altra parte una Svizzera che ha spedito a casa l’Italia dopo aver messo in mostra una prestazione di squadra del tutto eccellente. Gli uomini allenati da Yakin hanno dimostrato di saper esprimere ed imporre la propria idea di calcio, creando non poche palle gol nell’arco del match e dopo aver eliminato Francia allo scorso europeo e Italia in questo, puntano ad un successo anche contro i britannici per collezionare una semifinale storica.

Dove vedere Inghilterra-Svizzera in diretta Tv e Streaming

Inghilterra-Svizzera sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Inghilterra-Svizzera potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Inghilterra-Svizzera le ultimissime:

Nell’Inghilterra vedremo il classico assetto del 4-2-3-1 con la batteria di trequartisti che sarà composta da Foden e Saka sulle fasce e Bellingham agente alle spalle dell’uragano Kane. In mediana Rice farà coppia con il giovanissimo classe 2005 Mainoo, mentre la retroguardia sarà composta da Stones e Ghuei centrali e Trippier e Walker terzini.

Nella Svizzera non si cambierà una virgola degli 11 scesi in campo contro l’Italia. Davanti Embolo sarà assistito da Ndoye e Vargas, mentre sulle corsie di centrocampo agiranno Rieder e Aebischer, con Xhaka e Freuler a dettare i tempi della manovra in mezzo al campo. Difesa a 3 composta da Akanji centralo con Rodriguez e Schar braccetti. Sommer in porta.

Inghilterra-Svizzera Probabili Formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. Ct. Murat Yakin.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.