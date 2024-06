La partita Germana-Danimarca si giocherà allo stadio “Veltins Arena” di Gelsenkirchen, domenica 30 giugno, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-06-2024.

L’Inghilterra ha chiuso il Gruppo C in vetta alla classifica con 5 punti raccolti nelle prime tre gare contro Slovenia, Danimarca e Serbia, senza mai però riuscire ad entusiasmare con il proprio gioco. Gli uomini si Southgate non hanno ancora incrociato nessuna big sul proprio cammino e hanno già iniziato a mostrare le prime falle della propria struttura, una di queste è sicuramente il rapporto poco buono con il gol, con solamente due reti segnate in tutte le gare del girone. L’obiettivo degli inglesi è senz’altro quello di arrivare nuovamente in fondo alla competizione, così come accadde nell’edizione precedente, ma per riuscirci servirà mostrare sul campo ben altre potenzialità.

Dall’altra parte, invece, ci sarà la Slovacchia dell’ex tecnico del Napoli, Francesco Calzona, il quale è riuscito a strappare un pass per gli ottavi come una delle migliori terze ripescate dopo aver terminato il Gruppo E a 4 punti è appunto in terza posizione. Lobotka e compagni hanno saputo piegare il Belgio e poi hanno strappato un punto contro la Romania, uscendo sconfitti soltanto nella gara contro l’Ucraina. Queste gare hanno messo in mostra una grande compattezza di squadra e una voglia di mettere in gioco tutto quello che si possiede, elementi che potrebbero far togliere altre soddisfazioni alla rosa di Calzona.

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia in diretta Tv e Streaming

Partita : Inghilterra-Slovacchia

: Inghilterra-Slovacchia Data: 30 giungo

30 giungo Orario: 18:00

18:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai Uno

: Sky Sport e Rai Uno Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Inghilterra-Slovacchia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Inghilterra-Slovacchia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Inghilterra-Slovacchia le ultimissime:

Non cambierà il piano tattico di Southagte, il quale si affiderà ancora una volta al 4-2-3-1 composto da Pickford in porta con davanti a lui Stones e Guehi centrali e Walker e Trippier a dare man forte alla manovra dalle fasce. A fare da dighe in mezzo al campo ci saranno Rice e Gallagher, mentre la batteria di trequartisti alle spalle dell’uragano Kane sarà composta da Bellingham centrale con Saka e Foden larghi.

Nella Slovacchia, Calzona si affiderà agli stessi 11 che l’hanno condotto fino a questo punto della competizione. Dubravka confermatissimo in porta. In difesa Vavro farà coppia con l’ex Inter Skriniar, mentre agenti terzini ci saranno Hancko e Pekarik. In mezzo al campo a fare da interdittori saranno Kucka e Duda, sostenuti dalla manovra di Lobotka. Davanti tridente composto Haraslin, Strelec e Schranz, quest’ultimo pericolo numero uno per la difesa avversaria con già 2 gol a referto nelle prime 3 gare.

Inghilterra-Slovacchia Probabili Formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Gallagher, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane. All. Southgate.



SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslin. All. Calzona.

