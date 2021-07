Dove vedere Inghilterra-Danimarca in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 7-7-2021

Dove vedere Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro2021, mercoledì 7 luglio alle 21:00. La partita Inghilterra-Danimarca sarà trasmessa in diretta su SKY.

“Football is coming home“, è questo il coro (celebre) che è tornato in voga nelle ultime ore tra le strade inglesi. La selezione di Southgate ha abilmente superato lo scoglio, non troppo irresistibile, dell’Ucraina durante i quarti di finale di Euro 2020 e la sfida contro la Danimarca, unita al fatto che sia la semifinale, che l’eventuale finale, verrebbero disputate tra le mura amiche del Wembley, non è vista come un vero e proprio pericolo.

Con Harry Kane ormai tornato al gol e definitivamente sbloccato in questa competizione e il grande talento presente nella selezione inglese, le carte per vedere i Tre Leoni sul tetto d’Europa ci sono eccome.

Gli inglesi hanno già segnato le date: il 7 luglio è pronta la sfida ai danesi per l’accesso alla finale e l’11 luglio il Wembley (aperto al 75% di capienza) potrebbe tornare a vestirsi dei colori della Nazionale, ma attenzione alle favole.

Non c’è dubbio che dal punto di vista tecnico siano proprio gli inglesi i favoriti al passaggio del turno, ma la Danimarca, in questo Europeo, ha una storia da raccontare e potrebbe non bastare il clamoroso accesso alla Top 4 per accontentare una squadra che, dopo quei minuti da incubo passati con Eriksen inerme a terra, hanno totalmente cambiato spirito.

Lasciate alle spalle le lacrime e la paura della tragedia, fortunatamente, solo sfiorata, i danesi hanno esibito prestazioni sempre più convincenti spaventando il Belgio, travolgendo Russia e Galles e, infine, mettendo in campo una prova di forza importante contro una buona Repubblica Ceca.

Non è più “la nazionale di Eriksen“, ma è una squadra che gioca, sicuramente, per Eriksen, ma che ha un’identità ben precisa a prescindere dal campione dell’Inter: Damsgaard sta giocando benissimo, Dolberg è tornato ai fasti di quando era considerato un golden boy, Kjaer e Schmeichel sono i soliti leader e il gruppo è più compatto che mai.

Football’s coming home recitano le strade d’Inghilterra, ma occhio alle sorprese perchè la Danimarca, già nel 1992, mostrò all’Europa di voler continuare a scrivere una storia già di per se clamorosa.

Le ultime sulle formazioni di Inghilterra-Danimarca

Gli inglesi giocheranno con un 4-2-3-1 che riproporrà alcune delle note positive viste nel match contro la Ucraina, tra cui l’utilizzo, sulle fasce di Jadon Sancho.

Pickford si sistemerà tra i pali con Walker e Shaw a giocare da esterni bassi, mentre Maguire e Stones occuperanno la zona centrale della difesa.

A centrocampo, ancora una volta, giocheranno il 25enne Calvin Phillips e il 22enne Declan Rice che daranno equilibrio a una manovra a trazione offensiva aiutata dal trio che compone la trequarti.

Mount e Sterling completeranno il tridente con Sancho mentre Harry Kane giocherà da unica punta.

La Danimarca di Hjulmand riproporrà il 3-4-3 che ha eliminato la Repubblica Ceca con Kasper Schmeichel in porta e la linea difensiva composta da Christensen, Kjaer e Vestergaard.

Gli esterni si colorano di “Italia” con Stryger Larsen e Maehle titolari. Delaney e Hojbjerg prendono posto a centrocampo mentre il tridente offensivo sarà composto da Braithwaite, Dolberg e Damsgaard.

Probabili formazioni di Inghilterra-Danimarca

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Mount, Sancho, Sterling; Kane.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Højbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Come vedere Ucraina-Inghilterra in Diretta TV e Streaming

Partita: Inghilterra-Danimarca

Inghilterra-Danimarca Data: 7 Luglio 2021

7 Luglio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256).

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256). Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito).

Sarà possibile vedere il match tra l’Inghilterra di Gareth Southgate e la Danimarca di Kasper Hjulmand, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Mercoledì 7 Luglio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match del Wembley Stadium di Londra sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inghilterra-Danimarca

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inghilterra-Danimarca in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Inghilterra-Danimarca

Le due squadre si incontrarono ad Euro 92 quando, durante la fase ai gironi, il pareggio per 0-0 contribuì all’eliminazione dell’Inghilterra e l’inizio del cammino trionfale dei danesi.

I 13 precedenti tra queste due nazionali vede l’Inghilterra ben più vittoriosa con 8 affermazioni, rispetto alle sole 3 della Danimarca. 2 i pareggi.

