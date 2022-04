Dove vedere in Diretta TV e streaming Manchester City-Liverpool, orario e probabili formazioni 10-4-2022

Dove vedere Manchester City -Liverpool, valente per la 32°giornata di Premier League. L’incontro si giocherà domenica 10 aprile alle 17:30 all’Etihad Stadium. Il match sarà visibile solo ed esclusivamente su Sky. La partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Anche se mancano ancora diverse giornate alla fine della Premier League, la lotta per il titolo potrebbe essere decisa già domenica. Infatti tutto è pronto per il big match tra il Manchester City ed il Liverpool. Una lotta che ha sempre visto le due squadre contendersi il titolo, considerando che tra la seconda e la terza classifica, il Chelsea, ci sono ben 13 punti di distacco.

Solamente un punto separa i due club. Nell’ultimo turno il City ha trionfato per 2-0 in casa del Burnley. Stesso risultato anche per il Liverpool che si è imposto contro il Watford. Le gioie non mancano neanche in Europa. La squadra di Pep Guardiola viene dal successo in Champions League per 1-0 contro l’Atlético Madrid del Cholo Simeone grazie ad una rete del solito Kevin De Bruyne.

Vittoria molto più comoda, invece, per il Liverpool che sbanca per 3-1 l’Estadio da Luz contro il Benfica e mette un’ipoteca importante sulla semifinale. A regalare il successo sono state le reti di Konaté, Mané e Luis Diaz. Gli uomini di Jürgen Klopp sono inarrestabili in casa, l’ultima sconfitta risale a quella contro l’Inter. Il big match di domenica, dunque, vale un campionato intero.

Dove vedere Manchester City-Liverpool in diretta TV e streaming

Partita : Manchester City-Liverpool

: Manchester City-Liverpool Data : 10 Aprile

: 10 Aprile Orario : 17:30

: 17:30 Diretta tv : Sky Sport Uno, Sky Sport Football

: Sky Sport Uno, Sky Sport Football Streaming: Sky Go, NOW TV

Manchester City- Liverpool sarà tramesso in esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Premier League. L’incontro inizierà alle 17:30 e sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Per vedere l’incontro in streaming, invece, bisognerà usare Sky Go, app disponibile per PC, smartphone e tablet. In alternativa si può ricorrere anche a Now Tv , servizio streaming di Sky.

Manchester City-Liverpool, le ultimissime

4-3-3 per il Manchester City. In porta ci sarà Ederson e davanti a lui la difesa con Laporte e Stones come centrali e sulle fasce Joao Cancelo e Aké. Per il centrocampo dei Citizens Gundogan e Rodri assieme all’inamovibile De Bruyne. In attacco Mahrez affiancherà Bernardo Silva e Sterling.

Stesso modulo anche per il Liverpool. Alisson tra i pali e davanti al brasiliano la difesa che potrebbe prevedere Alexander-Arnold, Konaté con van Dijk e Robertson. Nella mediana Keita con Fabinho e Thiago Alcantara. Un attacco di tutta fantasia con Salah, Mané e Luis Diaz.

Manchester City-Liverpool, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Laporte, Stones, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz.