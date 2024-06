Dove vedere Germania-Danimarca in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-06-2024

La partita Germana-Danimarca si giocherà allo stadio “Signal Iduna Park” di Dortmund, sabato 29 giugno, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Germania-Danimarca in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-06-2024.

La Germania ha concluso la prima fase degli Europei, posizionandosi al primo posto nel Gruppo A con 7 punti totalizzati. Adesso però il prossimo ostacolo sul cammino europeo dei tedeschi sarà rappresentato dalla Danimarca, con la quale Nagelsmann spererà di confermare quanto fatto vedere nelle prime tre gara della competizione. Dalla loro i tedeschi avranno anche uno score impressionante relativo ai gol fatti (8) e a quelli subiti (2), sul quale cercheranno di fare affidamento ancora una volta per sbarrare la difesa danese e approdare alla fase successiva.

Dall’altra parte la Danimarca, la quale sorprendentemente è riuscita a strappare un pass diretto per gli ottavi di finale raccogliendo soltanto 3 punti nel girone, frutti dei tre pareggi contro Slovenia, Inghilterra e Serbia. La volontà degli uomini di Hjulmand sarà quella di ripetere la straordinaria cavalcata della scorsa edizione degli Europei 2020, quando questi ultimi si spinsero fino in semifinale, per poi arrendersi soltanto all’Inghilterra. La combinazione agli ottavi ha voluto che la Danimarca affrontasse una delle squadre più collaudate e temibili del torneo, anche se i danesi non lasceranno nulla d’intentato.

Dove vedere Germania-Danimarca in diretta Tv e Streaming

Partita : Germania-Danimarca

: Germania-Danimarca Data: 29 giungo

29 giungo Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Sky Sport e Rai Uno

: Sky Sport e Rai Uno Streaming: Now Tv, Rai Play e SkyGo

Germania-Danimarca sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Germania-Danimarca potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Germania-Danimarca le ultimissime:

Nagelsmann si affiderà all’oramai classico 4-2-3-1, con Rudiger e Tah a comporre la difesa centrale e con Mittelstadt e Kimmich agenti terzini. In mediana tutto passerà per la regia di Kroos, il quale sarà affiancato dalla fisicità messa a disposizione da Andrich. Sulla trequarti ci saranno Musiala sul centro-destra, Wirtz sul centro-sinistra e Gungodan agente centralmente. Davanti Fullkrug, dopo le ottime prestazione da subentrato, si gioca una maglia da titolare con Kai Havertz.

Nella Danimarca vedremo il solito 3-4-2-1 con Andersen, Christensen e Vestergaard a comporre la difesa. Gli esterni di centrocampo saranno Maehle e Kristiansen, con Hojbjerg e Hjulmand a impostare i tempi di gioco. Sulla trequarti la responsabilità di valorizzare il movimento degli attaccanti Hojlund e Wild, sarà affidata a Christian Eriksen.

Germania Danimarca Probabili Formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz, Fullkrug. All. Nagelsmann.

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Hojlud, Wind. All. Hjulmand.

