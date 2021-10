Dove vedere Genoa-Sassuolo in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 17-10-2021

Dove vedere Genoa-Sassuolo, 8° Giornata di Serie A, Domenica 17 Ottobre 2021 alle 15:00. Il derby dello Stadio Marassi di Genova sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Due punti separano in classifica il Genoa di Ballardini e il Sassuolo di Dionisi ma, di certo, l’avvio di campionato delle due compagini non può rendere felici nessuna delle due tifoserie.

I padroni di casa della sfida della domenica pomeridiana offerta dall’ottava giornata del nostro campionato, vanno a correnti alterne e in 4 partite sono riusciti a collezionare solo 2 punti.

La “cura” di Davide Ballardini sembra essere durata solo metà anno dove il grifone è riuscito a rendere in maniera straordinaria togliendosi dalla zona pericolosa e conducendo una bellissima cavalcata.

Di quel Genoa sembra essere rimasta solo la voglia realizzativa di Mattia Destro che, in questo match, potrebbe non essere presente dando ai rossoblu una preoccupazione in più.

Il Sassuolo, invece, gioca anche bene, vedasi le partite contro Roma e Inter, ma i risultati faticano ad arrivare e l’attuale 14° posto non può soddisfare i neroverdi.

Il talento c’è ed è evidente, ma sembra che senza Berardi la squadra perda davvero tanto in fase realizzativa con Raspadori e Scamacca ancora non del tutto prolifici in zona gol.

La partita di Domenica potrebbe dare l’occasione a una delle due squadre di prendere definitivamente lo slancio necessario per dare una spinta al proprio campionato, ma chi perderà potrebbe davvero finire in grossissimi guai.

Come vedere Genoa-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Genoa-Sassuolo

: Genoa-Sassuolo Data : Domenica 17 Ottobre 2021

: Domenica 17 Ottobre 2021 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Genoa di Davide Ballardini e il Sassuolo di Alessio Dionisi, il 17 ottobre 2021, alle ore 15:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Genoa Sassuolo in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Genoa-Sassuolo, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Genoa-Sassuolo

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Genoa-Sassuolo in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Genoa-Sassuolo

Il Genoa di Davide Ballardini dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 che comprenderà, sicuramente, Sirigu in porta mentre in difesa sembra che 3/4 dei titolari siano già scelti con l’unico dubbio che riguarda Bani, leggermente favorito nel ballottaggio con Vasquez.

A completare la difesa ci saranno la giovane rivelazione Cambiaso, Maksimovic e Ghiglione che sostituirà l’infortunato Criscito.

Pochi dubbi, invece a centrocampo con Toure e Badelj a presidiare la cabina di regia, mentre in attacco, data l’assenza di Mattia Destro, la scelta potrebbe ricadere su Pandev unica punta con Rovella, Fares e Kallon dietro di lui.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi giocherà con un modulo speculare a quello degli avversari con l’unico dubbio riguardante la presenza di Toljan o Muldur in difesa, con il primo leggermente favorito.

Consigli giocherà in porta con Chiriches, Ferrari e Rogerio a completare il pacchetto di difesa.

Maxine Lopez e Frattesi giocheranno a centrocampo mentre Berardi, Djuricic e Boga sosterranno l’unica punta che dovrebbe essere Raspadori, in leggero vantaggio su Scamacca.

Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Maksimovic, Bani, Cambiaso; Toure, Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Pandev

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori

Precedenti e statistiche di Genoa-Sassuolo

