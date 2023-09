Dove vedere Genoa-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-09-2023

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 6ª giornata si conclude giovedì 28 settembre alle ore 20:45 con il match tra Genoa e Roma allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Marassi

Genoa-Roma, 6ª giornata di Serie A

Con il match tra Genoa-Roma si concluderà 6ª giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vedrà per la prima volta Alberto Gilardino sfidare José Mourinho che non il Grifone non hai mai perso, 5 vittorie e tre pareggi in tutte le competizioni.

José Mourinho, la terza stagione è iniziata con 5 punti in 5 partite – StadioSport.it

Un Genoa che si presenta con 4 punti dopo aver perso 1-0 in casa del Lecce dopo essere rimasti in 10 uomini per lunghi tratti della partita. La Roma invece giocherà la seconda trasferta consecutiva dopo aver pareggiato contro il Torino 1-1 nell’ultimo turno di campionato e cercherà di migliorare lo score esterno che la vede vittoriosa una sola volta nelle ultime 10 partite di Serie A.

Genoa-Roma, diretta tv e streaming

La partita tra Genoa e Roma verrà trasmessa su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi ed il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Per vederla in tv servirà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast oppure console PlayStation o XBox. L’alternativa, è rappresentata dal TIMVISION Box.

Chi è abbonato a Sky e DAZN, può attivare Zona DAZN e vedere Genoa-Roma in diretta tv sul canale 214 di Sky. Per vederla in diretta streaming occorrerà scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure connettersi al sito di DAZN mediante PC o notebook e scegliere la finestra della partita.

Genoa-Roma, precedenti e statistiche

Genoa e Roma si sono affrontate ben 110 volte in Serie A, con il Grifone che ha vinto 32 volte, solo contro la Lazio (38) vanta più successi nella competizione, e ha ottenuto 25 pareggi e 53 sconfitte. La squadra giallorossa si presenta da imbattuta da 16 incontri con uno score fatto di 12 vittorie e 4 pareggi, con l’ultima sconfitta datata maggio 2014 e giusto nell’ultimo incontro, febbraio 2022 non è riuscita a segnare.

In terra ligure i numeri dicono Genoa. In 55 incontri infatti i rossoblù hanno vinto 25 volte, con 17 pareggi e 13 sconfitte, ma come precedentemente scritto non vincono da 9 anni. Una partita speciale per Cristante che festeggerà le 235 partite con la Roma, scavalcando Amadei e diventando il trentesimo giocatore più presente nella storia del club e per Dybala che giocherà la 300ª partita in Serie A.

Genoa-Roma, probabili formazioni

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. All. Mourinho.

L’arbitro del match tra Genoa e Roma sarà Daniele Orsato, della sezione Aia di Schio, coadiuvato al Var da Paolo Silvio Mazzoleni, della sezione arbitrale di Bergamo.