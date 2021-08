Dove vedere Genoa-Napoli in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 29-08-2021

Dove vedere Genoa-Napoli, 2° Giornata di Serie A 2021-2022 Domenica 29 Agosto 2021 ore 18:30. La partita Genoa-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Il campionato 2021-2022 non poteva iniziare in maniera migliore per il Napoli di Luciano Spalletti che, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Victor Osimhen al 24′ del primo tempo, è stato in grado di battere egregiamente il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti che pure ha venduto cara la pelle al cospetto di una squadra sicuramente più forte.

Ora il gruppo del patron Aurelio De Laurentiis si appresta a fare visita al triste Genoa di Davide Ballardini che, uscito con le ossa rotte dalla sfida di San Siro contro i campioni in carica dell’Inter, vittoriosi per 4-0, punta a rilanciarsi per conquistare i primi punti della stagione che si fermerà poi per dare spazio agli impegni dell’Italia di Roberto Mancini impegnata nelle qualificazioni a Qatar 2022 contro Bulgaria (giovedì 2 settembre a Firenze) e Svizzera (domenica 5 settembre a Basilea).

La sfida tra Genoa e Napoli si giocherà domenica 29 agosto 2021 alle 18:30 nella splendida cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul match tra rossoblù e azzurri.

Genoa-Napoli, 2° giornata Serie A 29-08-2021.

Come vedere Genoa-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Genoa-Napoli

Competizione: Serie A

Data: domenica 29 agosto 2021

Orario: 18:30

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (App e sito)

Genoa-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:30 di domenica 29 agosto 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra rossoblù e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

Altro metodo per assistere alla sfida tra Grifone e Benamata è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5. Inoltre, l’incontro Genoa-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Si potrà guardare Genoa-Napoli in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Dove ascoltare la radiocronaca di Genoa-Napoli

La radiocronaca di Genoa-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno, Rai Radio Uno Sport e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Ballardini dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sirigu in porta. Davanti a lui, Biraschi, Zinho e Criscito. Centrocampo a cinque con Sabelli, Badelj, Rovella, Hernani e Cambiaso. In attacco, la coppia formata da Pandev e Favilli.

Spalletti dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Lobotka e Fabian Ruiz con Elmas, Lozano e Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Zinho, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Hernani, Cambiaso; Pandev, Favilli.

Allenatore: Davide Ballardini

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Elmas, Lozano, Insigne; Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti

Precedenti e statistiche di Genoa-Napoli

I precedenti tra Genoa e Napoli sono complessivamente 121 (104 in Serie A, 14 in Serie B, 3 in Coppa Italia) con un bilancio che dice 45 vittorie degli azzurri, 36 dei rossoblù e 40 pareggi. 166 i gol segnati dai partenopei, 152 quelli messi a referto dai genovesi.

L’ultimo precedente in assoluto, che poi è anche l’ultimo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, risale al 2-1 in favore dei padroni di casa dello scorso 6 febbraio (Serie A 2020-2021). Il Napoli non batte il Genoa dal 6-0 interno del 27 settembre 2020 mentre l’ultima vittoria in terra ligure risale all’1-2 dell’8 luglio 2020 (Serie A 2019-2020).

Infine, l’ultimo pareggio in assoluto risale a Napoli-Genoa 0-0 del 9 novembre 2019 (Serie A 2019-2020), mentre l’ultimo pareggio a Marassi è lo 0-0 del 21 settembre 2016 (Serie A 2016-2017).

