Dove vedere Galles-Danimarca in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 26-6-2021

Sarà Galles contro Danimarca il primo ottavo di finale ad andare in scena in questa edizione di Euro 2020. Una partita che metterà a confronto due squadre ambiziose e che sono riuscite a passare il proprio girone da seconde in classifica dando la possibilità, al sorteggio, di mettere di fronte due selezioni che potrebbero equivalersi sulla carta.

Il Galles ha ceduto solo all’Italia durante il proprio cammino nel Gruppo A, dimostrando che l’exploit del 2016, in cui chiusero il torneo da semifinalisti, non è stato un evento isolato. La formazione di Page ha la qualità e l’esperienza per fare bene e se prima di questo torneo c’era molto pessimismo sull’andamento del Galles, oggi, dopo averli visti uscire indenni dai confronti con Svizzera e Turchia, c’è la consapevolezza di avere di fronte una rosa tatticamente ben disposta.

La Danimarca, invece, ha visto tutta una vita (calcistica e non) passare davanti agli occhi facendo sembrare quelle poche partite offerte dal proprio girone, come una enorme e interminabile sfida.

Come il proprio leader, Christian Eriksen, ha visto la morte passargli ad un millimetro dal proprio destino per poi risorgere e riprendere conoscenza e vitalità nelle ore seguenti di quell’incredibile Danimarca-Finlandia, anche la selezione danese ha visto la propria morte calcistica in questo Europeo, proprio a causa della sconfitta contro i finlandesi e la rimonta subita per mano del Belgio, per poi risorgere nel match decisivo contro la Russia e strappare il pass decisivo per gli ottavi.

Il match di sabato ha tutto per essere interessante: c’è l’esperienza dei leader Bale e Kjaer; la fantasia di James e Damsgaard; i possibili colpi di Ramsey e Poulsen e tanto altro. Da questa partita, probabilmente, uscirà una delle sorprese più grandi di questo Euro 2020.

Le ultime sulle formazioni di Galles-Danimarca

Il vice-Eriksen, Damsgaard, si sta dimostrando competitivo anche durante l’Europeo 2020 dove ha già messo a referto un gol

Il Galles si schiererà con un 3-4-3 sorretto da un tridente offensivo che prevede la qualità del duo di esterni, Daniel James e Gareth Bale, alla ricerca della miglior condizione, e dalla punta Moore.

In porta ci sarà, come sempre, Ward, sostenuto dal trio difensivo composto da Rodon, Mepham e Lawrence.

Roberts e Williams giocheranno più larghi, mentre Williams e Morrell spalleggeranno Aaron Ramsey nella zona di centrocampo.

I danesi continuano ad usare il 4-3-3 che ben ha impressionato nelle ultime uscite. La difesa non subisce cambiamenti con Kasper Schmeichel in porta, l’atalantino Maehle e Vestergaard come terzini e Christensen al centro insieme al capitano Simon Kjaer.

Il CT insiste con Damsgaard dopo la grande prestazione vista contro la Russia, condita con uno spendido gol, che completerà il trio di centrocampo insieme a Hojbjerg e Delaney.

In attacco, insieme a Wass e Braithwaite ci sarà Yussuf Poulsen.

Probabili formazioni di Galles-Danimarca

Galles (3-4-3): Ward; Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Ramsey, Morrell, Williams; James, Moore, Bale

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Maehle, Kjaer, Christensen, Vestergaard; Damsgaard, Hojbjerg, Delaney; Wass, Poulsen, Braithwaite

Come vedere Galles-Danimarca in Diretta TV e Streaming

Partita: Galles-Danimarca

Galles-Danimarca Data: 26 giugno 2021

26 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), RaiPlay (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il Galles di Robert Page e la Danimarca di Kasper Hjulmand, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di Sabato 26 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Johan Cruijff Arena di Amsterdam sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky e le RAI adibite al racconto delle partite di Euro 2021.

Il match sarà, inoltre, disponibile in streaming su Rai Play, scaricabile sugli store dei propri smartphone o visibile direttamente facendo il login sul sito Raiplay.it, e su SkyGo, tramite il possesso di un abbonamento Sky, o NowTv, dopo aver acquistato il pacchetto inerente a “Calcio e Sport”.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Galles-Danimarca

E' possibile ascoltare la radiocronaca di Galles-Danimarca in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Galles-Danimarca

Sono 4 i precedenti tra le due squadre e il conto delle vittorie è in perfetto equilibrio (2-2) con i danesi che hanno segnato 4 gol agli avversari, mentre il Galles 3.

Entrambe le formazioni sono passate da seconda forza del girone ed entrambe si sono appellate alla differenza reti con il Galles che ha sopravanzato la Svizzera e la Danimarca che ha avuto miglior DR sia nei confronti della Finlandia, che della Russia.

