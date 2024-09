La partita Francia Italia si giocherà al “Parco dei Principi” di Parigi, venerdì 6 settembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Francia-Italia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 06-09-2024.

Dopo la delusione degli scorsi Europei l’Italia di Luciano Spalletti si appresta ad iniziare la nuova edizione della Nations League in una gara di esordio del tutto avvincente contro la Francia. L’obiettivo del mister sarà quello di azzerare del tutto la parentesi Europei e ricominciare con un nuovo entusiasmo, quest’ultimo infatti, dovrà servire per non partire già sconfitti nella gara contro i francesi.

Dall’altra parte il gruppo capeggiato da Didier Deschamps, il quale ha avuto decisamente delle sorti migliori allo scorso Europeo, arrendendosi soltanto in semifinale contro la Spagna che poi alzerà la coppa al cielo. I transalpini partono come i favoriti indiscussi del Gruppo 2 di Nations League e vorranno sicuramente partire con una vittoria all’esordio, l’Italia è avvisata.

Dove vedere Francia-Italia in diretta Tv e Streaming

Il match Francia-Italia valido per il primo turno del Gruppo 2 di Nations League, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Parco dei Principi” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia Francia-Italia le ultimissime:

Deschamps confermerà il solito 4-2-3-1 con il centrocampo che sarà guidato dal giocane Zaire-Emery il quale sarà affiancato da Tchouameni in mediana. Sulla trequarti Griezmann agirà da riferimento centrale, mentre sugli esterni partiranno Dembele a destra e Mbappè dalla parte opposta. Davanti unica punta Marcus Thuram.

Nell’Italia Spalletti abbandona definitivamente il 4-3-3 e si affida all’ossatura del 3-5-2 nel tentativo di far andare a rendere meglio Bastoni e Dimarco, i quali ricopriranno i rispettivi posti sull’out di sinistra. A completare la difesa ci saranno Calafiori e Di Lorenzo, quest’ultimo impiegato come braccetto e non come quinto. Davanti coppia inedita Raspadori-Retegui, due che avranno il peso di timbrare quante più volte possibili il cartellino.

Francia-Italia le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Zaire-Emery, Tchouameni – Dembelé, Griezmann, Mbappé – Thuram. All. Deschamps.

Italia (3-5-2): Donnarumma – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni – Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco –Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

