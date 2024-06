Dove vedere Francia-Belgio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 01-07-2024.

La partita Francia-Belgio si giocherà allo stadio “Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf, lunedì 1 luglio, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Prima prova del nove per la Francia di Deschamps che dopo aver clamorosamente terminato il Gruppo D al secondo posto, alle spalle della rivelazione Austria. Nonostante la Francia possa vantare di poter attingere da un alto tasso di potenziale offensivo, è stato proprio quest’ultimo a rivelarsi uno dei problemi più incombenti per i transalpini. Fin qui, infatti, i gol messi a segno sono stati soltanto 2 di cui un autogol e un calcio di rigore, nessuno frutto di un’azione manovrata.

Dall’altra parte i vicini di casa del Belgio capeggiati dal tecnico italiano, Tedesco, il quale non può assolutamente ritenersi soddisfatto del cammino dei suoi fin qui. Lukaku e compagni, infatti, hanno terminato anch’essi il proprio girone al secondo posto in classifica, senza però mai dare l’impressione di poter incutere timone alle retroguardie offensive come dimostrano le uniche due reti siglate. Servirà, dunque, sicuramente osare di più se il Belgio vorrà uscire vittoriosa dall’ottavo di finale contro la Francia e approdare nuovamente ai quarti di finale degli Europei.

Francia-Belgio sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese.

La partita potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Francia-Belgio le ultimissime:

Le ultime dai campi non lasciano presagire stravolgimenti nell’undici titolare che sarà presentato da Deschamps contro il Belgio. In difesa, infatti, inamovibili Theo Hernandez e Koundè sugli esterni, con Upamecano e Saliba centrali. In mezzo al campo, invece, a fare da diga ci sarà Kantè con Tchouameni e Rabiot che avranno compiti diversi. Davanti la stella Mbappè sarà il riferimento centrale, con Thuram e Dembelè esterni larghi.

Dall’altra parte, Tedesco ritornerà ad un 3-4-3 visto nella gara contro la Romania poi vinta per 2-0. In difesa i braccetti saranno Castagne e Vertonghen, mentre il centrale sarà Faes. A centrocampo la regia sarà affidata a Tielemans con Onana al suo fianco, ad agire sugli esterni invece ci saranno Dokù a destra e Theate dalla parte opposta. Davanti De Bruyne sarà dirottato nella posizione insolita di esterno alto a destra con Lukaku centrale e Lukebakio dalla parte opposta.

Francia-Belgio Probabili Formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Dembélé, Mbappe, Thuram. Ct. Deschamps.

BELGIO (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Doku, Tielemans, Onana, Theate; De Bruyne, Lukaku, Lukebakio. Ct. Tedesco.

