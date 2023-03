Dove vedere Fiorentina-Sivasspor in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-03-2023

Dove vedere Fiorentina-Sivasspor, match valevole per gli ottavi di finale della Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, giovedì 9 marzo, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky. Sarà anche trasmessa in chiaro su Tv8.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo aver superato senza troppi patemi i sedicesimi di finale della competizione contro il Braga, si appresta ad affrontare i turchi del Sivasspor, dopo l’eclatante vittoria casalinga arrivata al Franchi sabato scorso contro il Milan. Gli uomini di Italiano viaggiano sulle ali dell’entusiasmo reduci dai quattro successi ottenuti nelle ultime cinque gare fra campionato e coppa. Il problema dei Viola sin qui era stato di natura realizzativa, infatti, nonostante un reparto offensivo molto più che fornito con i nomi di Cabral, Jovic, Ikone e Nico Gonzalez ai quali si è aggiunto il nome di Brekalo nella sessione invernale di calciomercato, la Fiorentina non riusciva a capitalizzare la miriade di occasioni create nelle proprie partite, problema che da qualche tempo sembra essere stato definitivamente archiviato con il ritorno a pieno ritmo di Cabral e Jovic. L’obiettivo dei viola sarà quello di riuscire a mettere in atto le stesse prestazioni fornite nel doppio confronto contro il Braga anche contro i turchi, sfruttando al meglio il fattore casa nel primo match.

Dall’altra parte i turchi del Sivasspor, capeggiati dal tecnico Calimbay. La situazione attuale dei turchi in Super Lig fa ben sperare i tifosi della Fiorentina, infatti, il Sivasspor è reduce dall’ennesima sconfitta in campionato subita contro il Karagumruk di Andrea Pirlo per 4-3, risultato che blocca i turchi momentaneamente al 13° in classifica con soli 24 punti raccolti in 23 partite a sole due lunghezze in più dalla zona retrocessione, bottino davvero pessimo per gli uomini di Calimbay. La partita del Sivasspor sarà una partita molto attendista, caratterizzata dal cercare di sfruttare le giuste occasioni che si presenteranno durante la gara per cercare di non uscire con le ossa rotte dal Franchi.

Fiorentina-Sivasspor sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport. Essa potrà inoltre, essere seguita in chiaro sul canale Tv8.



La partita Fiorentina-Sivasspor potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Sivasspor le ultimissime:

Saranno poche le novità negli undici titolare che schiererà Vincenzo Italiano rispetto alla gara di campionato contro il Milan. A centrocampo Barak si candida per una maglia da titolare al fianco di Bonaventura e Amrabat. In attacco spazio a Luka Jovic, che dopo il secondo gol della Viola spera di ripetersi anche in Conferece League. A supporto del serbo nel 4-3-3 ci saranno Ikone e Saponara, che dovrebbe prendere il posto di Niko Gonzalez.

Nelle fila turche, molto probabile lo schieramento solito del 4-1-4-1 con Gardel e Caicedo sulle fasce, veri e propri punti di forza della formazione allenata da Calimbay.

Fiorentina-Sivasspor Probabili Formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikonè, Jovic, Saponara. All. Italiano.

Sivasspor (4-1-4-1): Vural; Yesilyurt, Appidangoye, Goutas, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Gradel; Caicedo. All. Calimbay.