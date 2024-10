La partita si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, domenica 27 ottobre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-10-2024

La Viola è reduce da un momento di forma straordinario come recitano le 4 vittorie e 1 pareggio ottenute nelle ultime cinque gare tra campionato e Conference. L’ultimo grande successo in campionato è stato quello della scorsa settimana contro il Lecce, sul quale gli uomini di Palladino si sono imposti con un rotondissimo 0-6 al Via Del Mare. Ad oggi la Viola occupa il 5° posto in classifica con 13 punti in 8 partite, ad una sola lunghezza dal Milan quarto e l’obiettivo del mister e dei suoi sarà proprio quello di prolungare la striscia di successi anche contro la Roma per restare aggrappati alla scia Champions.

Dall’altra parte il bivio Roma, con Juric che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già traballante sulla propria panchina dopo 1 solo punto raccolto nelle ultime due sfide di campionato contro Monza e Inter.

Il successo in Europa League contro la Dynamo Kyev in Europa League per 1-0 è servito a gettare un po’ d’acqua sul fuoco per i giallorossi, ma il prossimo posticipo contro la Fiorentina ha già il sapore di dentro fuori per il tecnico croato, il quale non potrà sbagliare.

Dove vedere Fiorentina-Roma in diretta Tv e Streaming

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Fiorentina-Roma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Roma le ultimissime:

Pesanti assenze per Palladino che dovrà fare a meno della coppia d’attacco Kean-Gudmundsson entrambi sostituiti per infortunio la scorsa settimana contro il Lecce, che si vanno ad aggiungere ai precedenti infortuni di Pongracic e Mandragora. In attacco, dunque, ci sarà Beltran, con alle proprie spalle Colpani– Bove e Kouame. In mediana, invece, Adli sarà affiancato da Cataldi reduce da una splendida doppietta in terra leccese.

Nella Roma, invece, Juric confermerà il classico 3-4-1-2 con Kone e Cristante a fare da dighe in mezzo al campo e a dettare i tempi di gioco. Sugli esterni ci saranno Zalewski a sinistre e Celik dalla parte opposta, mentre in difesa è tutto pronto per il debutto di Hummels in Serie A, il quale sarà affiancato da Mancini e Ndicka. Davanti ad aver il compito di illuminare le giocate giallorosse ci saranno Dybala e Pellegrini alle spalle della punta ucraina, Dovbyk.

Fiorentina-Roma probabili formazioni:

Fiorentina: (4-2-3-1) De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove, Kouame. All. Palladino

Roma: (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

