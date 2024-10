Dove vedere Fiorentina-Milan in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 06-10-2024

Dove vedere Fiorentina-Milan, 7° Giornata di Serie A, Domenica 6 Ottobre 2024 alle 20:45. Il match dello Stadio Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina e il Milan sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky.

Guarda Fiorentina-Milan in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Fiorentina-Milan in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Fiorentina-Milan

: Fiorentina-Milan Data : Domenica 6 Ottobre 2024

: Domenica 6 Ottobre 2024 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e il Milan di Paulo Fonseca, il 6 Ottobre 2024, alle ore 20:45 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

La telecronaca di Fiorentina-Milan per Sky sarà curata da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Gobbi.

Per poter guardare la partita Fiorentina-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

Fiorentina-Milan sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Le ultime su Fiorentina-Milan

Dopo gli impegni europei in Conference e in Champions League, Fiorentina e Milan si sfidano nel big match della settima giornata di Serie A.

I Viola di Raffaele Palladino dovranno fare a meno di Rolando Mandragora, out per un mese dopo l’infortunio al menisco rimediato contro i The New Saints.

La Fiorentina proporrà i propri titolari con Gosens, Gudmundsson e Colpani al servizio di Moise Kean e Cataldi, insieme a Bove a centrocampo.

Biraghi e Dodo giocheranno sugli esterni con COmuzzo e Ranieri davanti a de Gea.

Qualche infortunio di troppo in casa Milan.

Non saranno presenti Jovic e Loftus Cheek. Anche Calabria assente per un problema muscolare, con Emerson Royal pronto a prendere il posto da titolare.

Morata sarà, invece, presente dal primo minuto mentre in difesa è pronto Pavlovic.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean. All Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.