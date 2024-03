Dove vedere Fiorentina-M.Haifa in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-03-2024

La partita Fiorentina-M.Haifa si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze, giovedì 14 marzo alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dove vedere Fiorentina-M.Haifa

Stasera all’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la seconda parte del confronto tra Fiorentina e Maccabi Haifa, entrambe ripartiranno dall’entusiasmante 3-4 di Budapest.

La Fiorentina arriva ancora una volta alla gara europea con un morale non al massimo, dopo gli ennesimi tre punti persi nell’ultima uscita casalinga contro la Roma, dove i Viola hanno subito ancora una volta la rimonta in extremis e hanno visto ancora una volta un proprio giocatore fallire un rigore (il quarto consecutivo). Visto che la zona Champions in campionato inizia a farsi lontana sempre di più, Vincenzo Italiano vorrà tenersi aperta la porta Conference League per continuare ad avere un obiettivo stagionale da poter rincorrere. La Fiorentina ripartirà, dunque, dal leggero vantaggio dell’andata, ma servirà una prestazione convincente per consolidare il pass per i quarti di finale.

Dall’altra parte non arriva al meglio alla seconda parte del confronto nemmeno il Maccabi Haifa di Dego, il quale dopo la sconfitta in campo neutro dell’andata è uscito sconfitto anche nell’ultima di campionato contro il Maccabi Bnei Raina per 2-1, scendendo a -5 dalla vetta. Gli israeliani però hanno già dato modo di far vedere di essere in grado di poter colpire la retroguardia della Viola con i 3 gol segnati all’andata, cosa che cercheranno di ripetere anche in trasferta.

Dove vedere Fiorentina-M.Haifa in Diretta Tv e Streaming

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box

.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Fiorentina-M.Haifa potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-M.Haifa le ultimissime:

Italiano ripartirà da Nzola al centro dell’attacco, l’angolese si è messo in mostra nella gara d’andata segnando anche un gol e vorrà confermarsi ancora una volta davanti ai propri tifosi. Alle sue spalle agiranno sulla trequarti N.Gonzalez a sinistra, Ikone dalla parte opposta e Beltran centrale. In mediana viaggiano verso una maglia da titolare Mandragora e Duncan. Mentre a comporre la difesa ci saranno Biraghi e Kayode sulle fasce con Ranieri e Martinez quarta centrali.

Dall’altra parte Dego ripartirà dal 3-4-2-1 classico con Kinda e Khalalli veri e propri pericoli da tenere d’occhio, alle spalle dell’unica punta, Pirreot.

Fiorentina-M.Haifa probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

M.HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli,Kinda; Pierrot. All. Dego.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.