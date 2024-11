La partita Fiorentina-Inter si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, domenica 30 novembre, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Dazn, mentre le alternative streaming saranno rappresentate da Timvision e SkyGo, oltre che da tutti gli abbonati a Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 30-11-2024.

Per risalire all’ultima sconfitta della Fiorentina in campionato bisogna guardare a più di due mesi fa, precisamente al 15 di dicembre, quando il quel pomeriggio la formazione Viola uscì sconfitta dalla gara del Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Da lì in poi gli uomini di Raffaele Palladino hanno iniziato ad ingranare e non si sono più fermati, collezionando la bellezza di 8 vittorie consecutive negli ultimi 8 incontri, risultati che non erano così rosei dalla stagione 2005/2006. In quell’occasione la Viola era capitanata da Cesare Prandelli, il quale proprio in quell’annata sancì il record di vittorie consecutive in campionato del club fermandosi a 13 in campionato. L’obiettivo di Palladino, dunque, sarà quello di voler continuare a sognare per raggiungerlo, ma per farlo bisognerà mettere in campo tutto l’impegno possibile visto che alla prossima al Franchi arriverà l’Inter.

I nerazzurri non hanno nulla a che invidiare in termini di periodo di forma alla Viola, visto che i punti in classifica sono pressochè gli stessi (28), così come anche quasi del tutto la striscia di vittorie come recitano le 8 vittorie in campionato e i 2 pareggi contro Napoli e Juve negli ultimi 10 impegni. L’Inter arriverà al match di Firenze ulteriormente galvanizzata dall’ennesima vittoria arrivata in Champions League contro il Lipsia per 1-0, la quale ha definitivamente lanciato i nerazzurri verso l’accesso agli ottavi di finale. Quel che però conterà di più nei pensieri di Simone Inzaghi sarà voler sbancare il prossimo match che, come abbiamo visto dagli stati di forma, si preannuncia del tutto ostico, nel tentativo di dar seguito alla propria rincorsa al Napoli capolista e di attuare il tanto atteso sorpasso in vetta.

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta Tv e Streaming

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.



Sarà possibile seguire il match anche visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 14,99 euro al mese.

La partita Fiorentina-Inter potrà essere seguita anche asull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Fiorentina-Inter le ultimissime:

Nella Fiorentina, Palladino punterà tutto sullo stato di forma della propria punta di diamante, Moise Kean, autore di già 9 sigilli in campionato. L’Italiano sarà supportato dai due trequartisti alle sue spalle i quali saranno Colpani sul centro destra e Beltran sul centro sinistra. A centrocampo chiavi in mano della regia a Cataldi e Adli con quest’ultimo che ha dimostrato farsi valere anche davanti alla porta con già 2 gol messi a referto, mentre a completare il reparto ci sarà bove. In difesa, inamovibili Ranieri e Comuzzo centrali con Gosens e Dodo ad accompagnare. In porta De Gea.

Nell’Inter qualche problemino di troppo in difesa per Inzaghi che non potrà contare su Acerbi e Pavard per questo match, dopo gli infortuni rimediati contro il Lipsia, al loro posto ci saranno Bisseck e De Vrij, con Bastoni sulla sinistra. A centrocampo nessun cambio con Calhanoglu in regia e Barella e Mkhitaryan mezzali. Sugli esterni, invece, dopo l’ottima prova di Champions è pronto alla conferma Dumfries sulla destra a discapito di Darmian, con Dimarco dalla parte opposta. Davanti il mister si affiderà alla Thu-La per sbancare la difesa viola e portare a casa i tre punti.

Fiorentina-Inter Probabili Formazioni:

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino.



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

