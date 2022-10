Dove vedere Fiorentina-Hearts in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-10-2022

Fiorentina-Hearts dove seguire il match valevole per il quarto turno di Europa League.

La partita andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, giovedì 13 ottobre alle ore 18:45. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn, sia su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in streaming sul canale Sky Go. Un’altra opzione che permette a chi è abbonato alla piattaforma di accedere ai contenuti Sky e, di conseguenza, anche allo streaming del match.

Fiorentina-Hearts

La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve smaltire quanto prima possibile la dura sconfitta per 0-4 subita al Franchi contro la Lazio. Nella gara di ieri sera, i viola hanno vissuto di folate senza mai dare l’impressione di voler dare una giusta impronta al match, errore che non potrà essere commesso anche nel match di Conference League. Giovedì, infatti, al Artemio Franchi arriveranno gli scozzesi del Hearts, che nella gara d’andata sono apparsi nettamente inferiori a livello qualitativo rispetto agli uomini di Italiano, che hanno portato a casa una vittoria importantissima, che ha scosso il girone portando la fiorentina a 4 punti dietro il Basaksheir a 7 punti, in terza posizione troviamo proprio gli scozzesi a 3 punti, mentre a chiudere il Gruppo A ci sono in ultima posizione i lettoni del Riga.

La Fiorentina, dunque, deve ripartire dal risultato di giovedì scorso e, nel caso di successo interno, i viola balzerebbero a 7 punti, lanciando un chiaro segnale al girone.

Dall’altra parte, troviamo la volontà da parte degli scozzesi, di voler dare un senso a questa stagione. La squadra di Mclnnes tarda ad ingranare anche in Premiership. Di fatto, nella gara di domenica, l’Hearts non è riuscita ad andare oltre al 2-2 in casa del Klimarnok, restando al quinto posto in campionato a ben 10 lunghezze dalla vetta, presidiata dal Celtic. Si punta, quindi, ad un colpo d’orgoglio a Firenze che possa rimettere tutto in discussione nel Gruppo A, perché, in caso contrario, gli scozzesi sarebbero con un piede fuori dal passaggio del turno, potendo ambire poi soltanto al terzo posto per scalare in Conference League.

Dove vedere Lazio-Sturm Graz in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Sturm Graz

Fiorentina-Sturm Graz Data: 13 ottobre

13 ottobre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn-Sky-Now Tv-Tim Vison

Fiorentina-Hearts sarà trasmessa diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX da dove potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del Match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

Fiorentina-Hearts

Lazio-Sturm Graz le ultimissime:

Italiano presenterà la sua fiorentina ancora con il 4-3-3, dove in porta potrebbe rivedersi Gollini, oramai sempre più secondo nelle gerarchie del mister. In difesa, molto probabilmente si rivedrà Milenkovic, che affiancherà Igor. Chiavi del centrocampo affidate ad Amrabat, mentre davanti Jovic e Ikone sono sicuri del posto. Il terzo attaccante sarà uno tra Nico Gonzalez e Riccardo Saponara.

Fiorentina Hearts Probabili Formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Mandragora, Ikone, Niko Gonzalez, Jovic. All. Vincenzo Italiano.



Hearts (4-2-3-1): Gordon, Halliday, Cochrane, Kingsley, Atkinson, Snodgrass, Grant, Mckay, Forrest, Humphrys, Shankland. All. Neilson