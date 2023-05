Dove vedere Fiorentina-Basilea in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 11-05-2023

Dove vedere Fiorentina-Basilea, match valevole per il primo turno delle semifinali di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, giovedì 11 maggio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano reduce dal pareggio del Maradona contro il Napoli, non ha più nulla a cui puntare in campionato ed è pronta a concentrare tutte le proprie forze in Conference League nella semifinale in programma giovedì contro il Basilea. I Viola in caso di successo contro gli svizzeri raggiungerebbero una finale storica, con la possibilità di poter ambire al successo finale e di conseguenza tornare ad alzare un trofeo a distanza di più di 20 anni dall’ultimo arrivato nel 2001 con la vittoria della Supercoppa Italiana. La stagione della Fiorentina in campionato può ritenersi sicuramente poco soddisfacente, visti i tanti investimenti fatti dalla società e gli scarsi risultati ottenuti fin qui con un mero piazzamento di metà classifica, ma il percorso nelle coppe dei Viola si sta dimostrando essere del tutto differente, come dimostra anche la Finale di Coppa Italia che attenderà la Fiorentina il 24 maggio prossimo.

Dall’altra parte gli svizzeri del Basilea, che non arrivano al match più importante della loro stagione come si erano augurati, gli uomini allenati dal tecnico tedesco Vogel arrivano, infatti, dalla sconfitta casalinga subita in Super League nell’ultima gara di campionato contro lo Zurigo. L’ultimo insuccesso del Basilea lo tine attualmente fermo al 5° posto in classifica, a ben 4 lunghezze da Luzern, a meno quattro gare dal termine del campionato e, quindi, momentaneamente del tutto fuori da ogni discorso europeo. Il Basilea cercherà in tutti i modi di arginare la Fiorentina al Franchi, per poi scoprire le propri carte nella gara di ritorno davanti ai propri tifosi.

Dove vedere Fiorentina-Basilea in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Basilea

Fiorentina-Basilea Data: 11 maggio

11 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Tim Vison, Dazn, SkyGo

Fiorentina-Basilea sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Fiorentina-Basile potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Basilea le ultimissime:

Nella Fiorentina sarà assente Milenkovic a causa della somma di ammonizioni, al suo posto pronto Igor al fianco di Martinez Quarta. In mezzo al campo si rivedranno Mandragora e Castrovilli, al fianco di Amrabat. Davanti Ikonè e Cabral pronti a tornare dal primo minuto dopo le assenze di Napoli, con Saponara sull’out di sinistra.

Fiorentina-Basilea Probabili Formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. All. Vincenzo Italiano

Basilea (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Lopez; Amdouni, Males; Zeqiri. All. Vogel