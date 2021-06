Dove vedere Finlandia-Belgio in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 21-6-2021

Dove vedere Finlandia-Belgio, 3° giornata Gruppo B Euro 2020, lunedì 21 giugno alle 21:00. La partita Finlandia-Belgio sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Rai Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 252, Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Conquistato il passaggio agli ottavi di finale con un turno d’anticipo, il Belgio di Roberto Martinez affronta, allo Stadio San Pietroburgo – Gazprom Arena di San Pietroburgo, la Finlandia di Markku Kanerva nella 3° e ultima giornata della fase a gironi (Gruppo B) di Euro 2020. Ai belgi basta un pareggio per chiudere il raggruppamento al primo posto, agli scandinavi, invece, serve necessariamente un successo per continuare il proprio cammino nella competizione.

Finlandia-Belgio, 3° giornata Gruppo B Euro 2020.

Le ultime sulle formazioni di Finlandia e Belgio

Per quanto riguarda le formazioni, Kanerva dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Hradecky in porta. Davanti a lui, Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy. Centrocampo a cinque con Raitala, Lod, Sparv, Kamara e Uronen. In attacco, la coppia formata da Pukki e Pohjanpalo.

Martinez dovrebbe invece optare per un più articolato 3-4-2-1. Courtois quindi in porta con, a fargli da scudo, Alderweireld, Denayer e Vermaelen. A centrocampo spazio a Meunier, Tielemans, Dendoncker e T. Hazard con De Bruyne e Carrasco sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Lukaku.

Probabili formazioni Finlandia-Belgio

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

Come vedere Finlandia-Belgio in diretta Tv e Streaming

Partita: Finlandia-Belgio

Data: lunedì 21 giugno 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Sky Sport Football, Sky Sport 252, Rai Uno

Streaming: Sky Go, Now Tv, Rai Play

Finlandia-Belgio sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Sport Football e Sky Sport 252, ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra Gufi Reali e Diavoli Rossi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Finlandia-Belgio

La radiocronaca di Finlandia-Belgio sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Finlandia e Belgio sono complessivamente 11 con un bilancio che sorride leggermente agli scandinavi che guidano la contesa con 4 vittorie a fronte delle 3 dei belgi. 4 i pareggi. Quella di lunedì sarà la prima volta in cui le due formazioni si affrontano nella fase finale di una competizione internazionale.

