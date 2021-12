Dove vedere Empoli-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 22-12-2021

Dove vedere Empoli-Milan, 19° giornata di Serie A, mercoledì 22 dicembre ore 20.45. La sfida tra Empoli e Milan sarà trasmessa in diretta TV su SKY e in Streaming su DAZN.

Match della 19° giornata di campionato quello tra Empoli e Milan, che si affronteranno mercoledì 22 dicembre ore 20.45.

Empoli-Milan, 19° Giornata di Serie A

L’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli , è reduce dal parteggio per 1-1 subito in casa dello Spezia, allenato da Thiago Motta.

Gli empolesi hanno raccolto 27 punti in 18 giornate, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Il Milan allenato da Stefano Pioli, è reduce dalla sconfitta per 0-1, subito in casa , contro il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

I rossoneri in 18 giornate hanno collezionato 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Partita delicatissima tra due squadre che voglio raggiungere a tutti i costi i loro traguardi. Due squadre con momenti opposti che si confronteranno in un match ad altissima tensione.

Dove vedere Empoli-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Empoli-Milan

Empoli-Milan Data: Mercoledì 22 Dicembre – Castellani

Mercoledì 22 Dicembre – Castellani Orario: 20.45

20.45 Canali TV: Sky Sport e Sky Sport Uno

Sky Sport e Sky Sport Uno Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Empoli, valida per la 19° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e Sky Sport Uno e in Streaming su DAZN

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Empoli-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Senza dimenticare ovviamente altre opzioni come l’app ufficiale di Sky, cioè Sky Go e il servizio in streaming Now TV.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Empoli-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Empoli-Milan:

Andreazzoli dovrebbe schierare l’Empoli con il consueto 4-3-1-2. Cutrone e Pinamonti saranno le due bocche di fuoco, mentre Barajami agirà dietro di loro. Stojanovic e Parisi si muoveranno invece a destra e sinistra sulle fasce, nella difesa a quattro. Henderson, Stulac e Zurkowski formeranno la cerniera di centrocampo.

Pioli schiererà il Milan con il consueto 4-2-3-1. Theo Herndez dovrebbe tornare titolare a sinistra. Messias, Krunic, Saelemaekers dovrebbero formare la trequarti, dietro a Ibrahimovic. Non si esclude che però possa anche partire Giroud titolare.

Probabili formazioni Empoli-Milan:

EMPOLI (4-3-1-2) Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Henderson, Stulac, Zurkowski; Barajami; Pinamonti, Cutrone.

MILAN (4-2-3-1) Maignan ; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Krunic, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Precedenti e statistiche Empoli-Milan :

Sono 12 i precedenti allo stadio Castellani tra Empoli e Milan. I dati recitano, 6 pareggi 6 vittorie del Milan. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, fu 1-1, con le reti di Caputo e autogol di Capezzi. L’ultimo successo del Milan risale alla stagione 2016/17, fu un 1-4, con le reti di Saponara, Lapadula (doppietta), Suso e autogol di Costa.

