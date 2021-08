Dove vedere Empoli Lazio in Diretta TV e Streaming 21-08-2021 ore 20:45

Dove vedere Empoli – Lazio, 1° Giornata di Serie A, sabato 21 agosto alle ore 20:45. La partita tra Empoli e Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky ed in diretta Streaming su DAZN e Sky Go.

L’Empoli neo promosso in Serie A allenato da Aurelio Andreazzoli ospita allo stadio Castellani la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo del sabato sera della 1° Giornata di Serie A.



Maurizio Sarri nuovo allenatore della Lazio, arrivato per sostituire Simone Inzaghi che è passato all’Inter, sarà il grande ex della partita visto che ha allenato la squadra toscana per 3 stagioni ottenendo la promozione in Serie A nella stagione 2013-2014.

Empoli Lazio Diretta Tv e Streaming

L’Empoli neo promosso in Serie A punta alla salvezza e alla permanenza nella massima serie.

La Lazio la scorsa stagione con Simone Inzaghi aveva chiuso al 6° posto in classifica e quest’anno con Maurizio Sarri punta a tornare nelle zone alte della classifica e a tornare in Champions League.

La sfida di stasera vedrà di fronte il bomber della Serie B Leonardo Mancuso che è stato il capocannoniere nella scorsa stagione con l’Empoli e Ciro Immobile attaccante della Lazio che l’anno scorso ha messo a segno 20 gol in 35 partite giocate.

Dove vedere Empoli Lazio in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Empoli – Lazio

Empoli – Lazio Data: Sabato 21 Agosto

Sabato 21 Agosto Orario: 20:45

20:45 Canali TV: – Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno, Dazn 409 Digitale Terrestre

– Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno, Dazn 409 Digitale Terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su smart tv, pc, smartphone, tablet, console), Sky GO

La partita Empoli Lazio, valida per la 1° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e DAZN.

La telecronaca di Empoli-Lazio su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Massimo Gobbi.

Su Sky, invece, la telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

La partita Empoli Lazio non sarà in esclusiva su DAZN ma sarà visibile in Diretta Tv anche sulla piattaforma Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).



Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Si potrà guardare Empoli – Lazio in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Probabili Formazioni di Empoli – Lazio:

Aurelio Andreazzoli avrà a disposizione la rosa completa per il debutto in Serie A e schiererà l’Empoli con il solito 4-3-1-2.

In porta ci sarà Vicario e davanti a lui la coppia centrale formata da Romagnoli e Ismajli con Stojanovic a destra e Marchizza a sinistra.

A centrocampo ci sarà Stulac al centro con ai lati Ricci e Bandinelli. In attacco la coppia formata da Cutrone e Mancuso con Bajrami che agirà alle loro spalle.

Sarri manderà in campo la sua Lazio con il 4-3-3 con Reina in porta e nella difesa a 4 Lazzari a destra e Hysaj a sinistra con Acerbi e Luiz Felipe centrali.

A centrocampo ci sarà Lucas Leiva in cabina di regia affiancato da Milinkovic-Savic e Akpa Akpro. In attacco il tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Raul Moro.

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; S. Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli. A disposizione: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Asllani, Crociata, Haas, Ekong, La Mantia.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa-Akpro; F. Anderson, Immobile, Moro. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Patric, S. Radu, Marusic, Fares, Escalante, Luis Alberto, Romero, Correa, Pedro, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tolfo e Di Iorio. Quarto Uomo: Santoro. Var: Nasca. Avar: Valeriani.

Empoli Lazio Precedenti e Statistiche:

Il bilancio degli 11 precedenti in Serie A disputati in casa dell’Empoli è in perfetto equilibrio con 4 vittorie per parte e 3 pareggi.

Gli ultimi due scontri diretti giocati al Castellani di Empoli sono stati vinti dalla Lazio mentre l’ultima vittoria dei padroni di casa è del 29 novembre 2015 per 1 a 0 con gol di Tonelli.

