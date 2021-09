Dove vedere Empoli-Bologna in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 26-9-2021

Dove vedere Empoli-Bologna, match valido per la 6° giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 26 settembre alle 15:00 al Castellani. Empoli – Bologna sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Tra i match della sesta giornata c’è anche l’incontro tra Empoli e Bologna. Due squadre che sicuramente avranno voglia di riscattarsi dopo le prime uscite stagionali.

Nelle prime due partite casalinghe, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli non ha mai vinto. Sono arrivati, infatti, due sconfitte contro Lazio e Venezia. Anche il Bologna non sta affrontando un buon momento. La sconfitta schiacciante per 6-1 a San Siro contro l’Inter ha dimostrato come ci sia qualche problemino di troppo in difesa.

La sconfitta contro i nerazzurri è arrivata dopo il buon inizio, due vittorie ed un solo pareggio, per la squadra di Siniša Mihajlović.

Dove vedere Empoli-Bologna in diretta tv e streaming

Partita: Empoli-Bologna

Data: 26 settembre 2021

Orario: 15:00

Streaming: DAZN

Canale TV: DAZN Channel (canale 406 del digitale terrestre)

Empoli Bologna, match della 6° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Empoli– Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Empoli– Bologna in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare in radiocronaca Empoli-Bologna

È possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni Empoli-Bologna

L’Empoli avrà un 4-3-1-2 con Vicario a porta. La difesa dovrebbe essere sempre formata da Ismajli e Luperto centrali e Stojanovic e Marchizza come laterali. Per il centrocampo spazio a Haas, Ricci ed Henderson. Per la tre quarti, Andreazzoli si affida alla fantasia di Bajrami che dovrà supportare i due attaccanti Pinamonti e Mancuso.

Il Bologna, invece, schiererà un 4-2-3-1. Skorupski a porta. Difesa composta con De Silvestri, Medel assieme a Bonifazi ed Hickey. A centrocampo dovrebbero partire titolari Svanberg e Dominguez. Per l’attacco, i rossoblù sulla trequarti avranno Skov Olsen, Soriano e Sansone dietro l’unica punta Arnautovic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2018-19. Ad Empoli si è giocato il 12 settembre 2018 ed è terminata 2-1 per i padroni di casa con i gol di Caputo e La Gumina mentre per gli ospiti il momentaneo pareggio di Poli.

A Dall’Ara, invece, si è giocato il 27 aprile 2019 ed è terminata 3-1 per il Bologna. In gol prima i toscani con Pajac, poi però la rimonta dei rossoblù con Soriano, Orsolini e Sansone.

