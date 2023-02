Eintracht Napoli, dove vedere la gara d’andata deglli ottavi di Champions League in diretta tv e streaming. La partita si giocherà martedì 21 febbraio alle 21:00 al Deutsche Bank. Il match sarà visibile su Sky Sport.

Dopo il Milan che ha giocato contro il Tottenham, è turno del Napoli. Gli azzurri, dopo un girone stradominato in lungo ed in largo, si sono qualificati al primo posto ai sorteggi hanno pescato l’Eintracht di Francoforte. Le Aquile hanno chiuso il girone D con 10 punti alle spalle del Tottenham che è arrivato primo solo per un punto.

La squadra allenata da Oliver Glasner ha vinto la scorsa edizione dell‘Europa League ed era in prima fascia per il sorteggio dei gironi. Un sorteggio che, tutto sommato, è stato abbastanza favorevole per il Napoli ma l’Eintracht non è da sottovalutare. Dopo un inizio zoppicante, la squadra della capitale tedesca si è ripresa e lotta per un posto in Europa.

Eintracht Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita : Eintracht-Napoli

: Eintracht-Napoli Competizione : Champions League

: Champions League Data : 21 febbraio

: 21 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Streaming: Sky, Canale 5

L’incontro tra Eintracht e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti della Champions League. La partita, però, sarà visibile in chiaro anche su Canale 5 che trasmette la miglior partita del martedì.

Eintracht Napoli, le ultimissime

3-4-3 per l’Eintracht. Davanti a Trapp la difesa a tre formata da N’Dicka, Tuta e Hasebe. A centrocampo i centrali Sow e Rode mentre sulle corsie laterali Pellegrini e Knauff. In attacco tutta la qualità di Götze al fianco di Lindstrom e Kolo Muani.

Il Napoli con il solito 4-3-3. Davanti a Meret la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo, gli insostituibili Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per l’attacco, il terzetto formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Eintracht-Napoli, le probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp; N’Dicka, Tuta, Hasebe; Pellegrini, Sow, Rode, Knauff; Lindstrom, Kolo Muani, Götze.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.