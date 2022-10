Cremonese Napoli, dove vedere il match valido per la 9ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 9 ottobre alle 18:00 allo stadio Giovanni Zini. Cremonese – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Posticipo delle 18 per il Napoli che scenderà di scena contro la Cremonese al Zini. Gli azzurri ci arrivano dopo la strepitosa goleada di Champions League per 6-1 in casa dell’Ajax. Una partita straordinaria con gli olandesi che hanno subito la peggior sconfitta europea della loro storia. Luciano Spalletti vuole mantenere la stessa costanza anche nel campionato.

Di fronte avrà i Grigiorossi che sono reduci dal pari per 1-1 contro il Lecce. La situazione della squadra di Massimo Alvini non è tra le più rosee. Ancora nessuna vittoria per la neo promessa che in otto partite è riuscita solo a racimolare tre punti e rimane ferma al penultimo posto.

Cremonese Napoli, dove vederla in diretta tv e streaming

Partita: Cremonese-Napoli

Cremonese-Napoli Data: 9 ottobre

9 ottobre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Cremonese Napoli, match della 9ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Cremonese – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cremonese – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Cremonese Napoli è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Cremonese Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cremonese-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Cremonese Napoli, le ultimissime

3-4-1-2 per la Cremonese. Davanti a Radu la difesa a tre con Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili. A centrocampo dovrebbero esserci dal primo minuto i centrali Ascacibar e Meité mentre sulle fasce Sernicola con Valeri. Sulla trequarti Zanimacchia dietro le due punte Okereke e Dessers, entrambi recuperati.

Il Napoli risponde col solito 4-3-3. Meret tra i pali e confermatissimi i difensori Rrahmani e Kim Min-jae mentre come terzini Di Lorenzo con Mário Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Ndombele. In attacco si spera in un recupero di Osimhen, ma dovrebbero esserci Lozano, Raspadori con Kvaratskhelia.

Cremonese Napoli, le probabili formazioni

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Cremonese Napoli, precedenti e statistiche

Sono 29 i precedenti tra Cremonese e Napoli. Le vittorie sono ampiamente a favore del Napoli e sono 14 contro i soli 5 successi della Cremonese. 10, invece, i pareggi.