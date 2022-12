Cremonese Juventus dove vedere il match valido per la 16ª giornata di Serie A. La partita si giocherà mercoledì 4 gennaio alle 18:30 al Zini di Cremona. Cremonese – Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Il percorso della Juventus nel nuovo anno inizia con la trasferta contro la Cremonese. Momento davvero magico per i bianconeri che, prima dell’interruzione per i Mondiali, hanno collezionato un filotto di ben sei vittorie consecutive. La squadra di Max Allegri si è ripresa, sebbene la società debba fare i conti con quanto successo negli ultimi mesi nella dirigenza.

Per adesso, la Vecchia Signora è ancorata al terzo posto a -10 dalla vetta e a soli due punti dal Milan che è secondo. Di fronte avranno una Cremonese che non sta vivendo un periodo particolarmente felice. Gli uomini di Massimiliano Alvini sono reduci dalla sconfitta nell’ultima partita contro l’Empoli e non hanno ancora vinto nessuna partita dall’inizio del campionato.

Un vero e proprio periodo crisi per i Grigiorossi che sono fermi a 7 punti e al terz’ultimo posto. Davanti c’è lo Spezia che dista sei punti ed il gap potrebbe aumentare ancora di più. La Cremonese dovrà cercare di dare una svolta alla propria stagione se vuole mantenere la prima storica permanenza in Serie A.

Cremonese Juventus, dove vederla in diretta TV e streaming

Cremonese Juventus, match della 16ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Cremonese – Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cremonese – Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Cremonese Juventus è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Cremonese Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cremonese-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Cremonese Juventus, le ultimissime

Per la Cremonese, a porta ancora out Radu. Nel 3-5-2, al suo posto ci sarà Carnesecchi e la difesa formata da Aiwu, Hendry e Lochoshvili. Per il centrocampo, i centrali Meité, Ascacibar e Pickel mentre sulle fasce spazio a Sernicola e Valeri. In attacco il duo formato da Dessers ed Okereke.

La Juventus risponde con un modulo speculare. Szczesny tra i pali ed il solito terzetto difensivo composto da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. In mediana, Cuadrado, Fagioli e Locatelli al fianco di Rabiot e Kostic. In attacco, Allegri punta tutto sulla qualità di Di Maria e Milik.

Cremonese Juventus, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Cremonese Juventus, precedenti e statistiche

Le due squadre si sono già affrontate in passato ed il bilancio è totalmente a favore della Juventus con ben quattordici vittorie. Quattro, invece, i pareggi mentre nessuna vittoria della Cremonese.