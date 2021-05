Dove vedere Chelsea-Real Madrid in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 5-5-2021

Dove vedere Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di UEFA Champions League, mercoledì 5 Maggio alle 21:00. La partita Chelsea-Real Madrid sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Mancano 90 minuti, a Chelsea e Real Madrid, per definire quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alla finale di Champions League.

Il pareggio dell’andata, impone ad entrambe le compagini a credere nell’obiettivo finale e nonostante siano due squadre molto diverse, sia per storia che per gioco, sono tante le situazioni che si intrecceranno nella sfida dello Stamford Bridge di Londra.

Il Chelsea, quarto in Premier League, non credeva di poter essere in grado di imporre già durante questa stagione un gioco nuovo, composto da interpreti giovani e di grande talento. Fino a metà stagione, sembrava che gli inglesi non avessero la forza necessaria per competere in una difficile scalata come la Champions League, ma l’arrivo di Tuchel ha acceso qualcosa.

L’ex PSG, già finalista della scorsa edizione, ha ridato entusiasmo e fiducia all’ambiente, fino ad arrivare a giocarsi il ritorno di questa semifinale dopo un’andata, a Valdebebas, da assoluto protagonista.

L’inesperienza del Chelsea si contrapporrà alla forza di un Real Madrid che, nonostante sia stato bollato per molti mesi come una delle versioni meno convincenti della storia recente dei madrileni, ogni volta che sente l’inno della Coppa dalle Grandi Orecchie, diviene una squadra totalmente diversa.

Zidane sa come vincere e come arrivare fino in fondo e Benzema ha dimostrato di poter essere un leader imprescindibile per questa rosa.

L’1-1 dell’andata impone ai Blancos una partita quasi perfetta, ma il Chelsea non starà a guardare, dando vita ad un match del tutto in equilibrio.

Ultime sulle formazioni di Chelsea-Real Madrid

Gli inglesi si affidano, nuovamente, alla verve realizzativa di Timo Werner, non troppo brillante nella gara d’andata, che comanderà l’attacco dei Blues.

Mount e Pulisic agiranno alle spalle del tedesco in un 3-4-2-1 che Tuchel disegnerà anche grazie all’instancabile duo di centrocampo formato da Kantè e Jorginho.

Tra i pali giocherà Mendy, mentre la linea difensiva sarà affidata a Rudiger, Thiago Silva e Chiristensen con Azpilicueta e Chilwell sugli esterni.

Il Real Madrid di Zidane schiererà il 3-4-1-2, con l’ex Courtois tra i pali, Militao, Sergio Ramos e Nacho a completare la linea di tre difensori.

Odriozola e Marcelo agiranno sugli esterni con Kroos e Casemiro a centrocampo. Leggermente più avanzato Modric che farà da collante tra il centrocampo e l’attacco composto da Benzema e Vinicius.

Probabili Formazioni di Chelsea-Real Madrid

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

REAL MADRID (3-4-1-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Odriozola, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior.

Come vedere Chelsea-Real Madrid in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Chelsea-Real Madrid

: Chelsea-Real Madrid Data : Mercoledì 5 Maggio 2021

: Mercoledì 5 Maggio 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : SKY Sport 1, Sky Calcio

: SKY Sport 1, Sky Calcio Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito)

Sarà possibile vedere la semifinale di ritorno di Champions League tra il Chelsea di Thomas Tuchel e il Real Madrid di Zinedine Zidane, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 mercoledì 5 maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stamford Bridge di Londra sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Coppa dalle grandi orecchie come Sky Sport , Sky Sport Football e Sky Calcio HD.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Chelsea-Real Madrid

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Chelsea-Real Madrid in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Chelsea-Real Madrid

Il Real Madrid non vince in una trasferta inglese dal 2014.

Sono 4 i precedenti tra queste squadre, con il Chelsea che, per ora, ha un bilancio molto positivo di 2 vittorie e 2 pareggi.

Sarebbe la finale numero 17 per i Blancos; mentre il Chelsea è a caccia della terza finale.

Migliori Bookmakers AAMS