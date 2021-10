Dove vedere Cagliari-Sampdoria in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 17-10-2021

Dove vedere Cagliari-Sampdoria, match valido per l’8°giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 17 ottobre alle 12:30 alla Sardegna Arena. Cagliari Sampdoria sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Il lunch match dell’ottava giornata di Serie A si apre con l’incontro tra Cagliari e Sampdoria. Una partita sicuramente fondamentale per entrambe le squadre.

La squadra di Walter Mazzarri non ha ancora vinto da quando siede sulla panchina sarda. Gli isolani sono in fondo alla classifica con solo tre punti e nelle ultime quattro partite solamente due sconfitte e due pareggi, di cui l’ultimo arrivato contro il Venezia. Anche la Sampdoria di Roberto D’Aversa non sta affrontando un momento particolarmente brillante.

I blucerchiati sono reduce dal pareggio roboante per 3-3 contro l’Udinese. Prima del pari con i friulani erano arrivate due sconfitte: quella per 4-0 in casa contro il Napoli e il 3-2 contro la Juventus a Torino, dove la Sampdoria era riuscita a tenere testa ai bianconeri.

Dove vedere Cagliari-Sampdoria in diretta TV e streaming

Partita: Cagliari-Sampdoria

Data: 17 ottobre 2021

Orario: 12:30

Diretta TV: DAZN Channel (canale 409) , Sky Sport (canale 202)

, Streaming: DAZN, Sky Go

Cagliari-Sampdoria, match dell’8°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Cagliari– Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cagliari – Sampdoria in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Cagliari-Sampdoria in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Cagliari-Sampdoria, le probabili formazioni

Per Mazzarri un 3-5-2. Cragno a difendere i pali mentre davanti a lui la difesa con Caceres, Godin e Carboni. Centrocampo molto folto quello sardo con cinque uomini: Nandez, Marin, Strootman, Deiola e Lykogiannis. Per l’attacco, i rossoblù si affidano al solito Joao Pedro assieme a Keita.

4-4-2 per la Sampdoria. A porta Audero mentre davanti a lui i centrali Yoshida e Colley e sulle fasce Bereszynski ed Augello. Per la mediana Candreva, autore di un super gol contro l’Udinese con Ekdal, Thorsby e Damsgaard. In attacco il duo Caputo, Quagliarella.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella

Precedenti e statistiche

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato. A Cagliari è terminata 2-0 per i rossoblù con le reti di Joao Pedro e Nandez. Pareggio, invece, a Marassi per 2-2. Ad andare in vantaggio furono i padroni di casa con Joao Pedro, poi è arrivata la rimonta per 2-1 per i blucerchiati con le reti di Bereszynski e Gabbiadini. Pareggio al fotofinish per il Cagliari grazie ad un gol di Nainggolan.

