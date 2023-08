Dove vedere Cagliari-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-08-2023

La partita si giocherà nello stadio “Unipol Domus” di Cagliari, lunedì 28 agosto, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Palermo ed il pareggio ottenuto nella prima partita di campionato contro il Torino in trasferta, il Cagliari di Claudio Ranieri si appresta ad affrontare il primo big match del proprio campionato in programma lunedì 28 agosto contro l’Inter. I rossoblù cercheranno di adattare il proprio modulo tattico nel tentativo di arginare la potenza offensiva nerazzurra e di ridurre al minor numero possibile le azioni offensive.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi che ha di fatto messo in cassaforte i primi tre punti stagionali con una prestazione più che convincente vistasi nella gara contro il Monza. I nerazzurri sembrano essere partiti con un chiaro obiettivo in testa, quello di riportare a Milano il tricolore. Nella scorsa stagione i nerazzurri erano usciti fuori dalla corsa scudetto già nel mese di Marzo, proprio a causa delle mancate vittorie con le squadre medio-piccole del campionato. Quest’anno però Inzaghi sembra aver trovato le giuste coordinate per cambiare la rotta e quindi di iniziare a totalizzare punti proprio con le squadre che sulla carta sono inferiori alla rosa nerazzurra.

Dove vedere Cagliari-Inter in Diretta Tv e Streaming

Cagliari-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. La partita non verrà, invece, trasmessa da nessuna emittente in chiaro.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ si poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Cagliari-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Cagliari-Inter le ultimissime:

Claudio Ranieri si affiderà al classico 4-4-2 per contenere le scorribande nerazzurre. In difesa confermati Zappa, Goldanga, Dossena e Obert. In mezzo al campo Makoumbou e Sulemana, mentre sugli esterni si aggireranno Nandez e Azzi. L’attacco titolare dovrebbe essere formato ancora una volta dai due giovani talenti cagliaritani, Oristanio e Luvumbo, con quest’ultimo fortemente insidiato da Pavoletti.

Tra le fila interiste, invece, Simone Inzaghi confermerà molto probabilmente gli undici titolari visti nella prima di campionato contro il Monza. In difesa infatti partirà ancora una volta titolare Stefan de Vrij, in attesa del rientro dall’infortunio muscolare rimediato da Acerbi. A centrocampo, invece, Mkhitaryan sembra essere ancora in vantaggio sul nuovo acquisto Frattesi per una maglia dal 1’. Davanti Lautaro Martinez, del tutto imprescindibile, sarà affiancato dal primo minuto da Thuram.

Cagliari-Inter Probabili Formazioni

Cagliari (4-4-2): Radunovic, Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi, Oristanio, Luvumbo. All. Claudio Ranieri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi