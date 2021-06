Dove vedere Brasile-Colombia in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 24-6-2021

Diretta tv e streaming Brasile-Colombia, terza giornata Copa America 2021. La partita si giocherà alle 2:00 del mattino, ora italiana.

Brasile-Colombia è la terza gara del gruppo B di Copa America 2021. I verdeoro hanno collezionato due vittorie su altrettante partite in queste prime battute del torneo, e si presentano a quest’appuntamento da grandi favoriti. I “cafeteros”, invece, hanno rimediato una sconfitta contro il Perù e pareggiato a fatica contro il Venezuela, dopo aver ottenuto una vittoria contro l’Ecuador all’esordio. Ci si attende di più da Cuadrado e compagni, che alla vigilia erano indicati tra le formazioni in grado di vincere il torneo.

Le ultime sulle formazioni di Brasile-Colombia

Il Brasile, già certo della qualificazione, adotta un mini turnover: in porta ci sarà Weverton, con davanti la difesa titolare composta da Danilo e Sandro sulle fasce, Militao e Marquinhos al centro; i mediani sono Fred e Casemiro; in attacco spazio a Firmino, coadiuvato da Jesus, Neymar e Richarlison.

Nella Colombia spazio ancora alla coppia d’attacco Zapata-Borja, con Muriel che scalpita nelle retrovie. Ospina sarà a protezione della porta, davanti alla quale giocherà una linea a quattro composta da Medina, Mina, Sanchez e Tesillo; a centrocampo, Cuadrado e Cardona saranno gli esterni, con Barros e Perez in mediana.

Le probabili formazioni di Brasile-Colombia

BRASILE (4-2-3-1): Weverton; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino. Allenatore: Tete

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Perez, Cardona; Zapata, Borja. Allenatore: Rueda

Dove vedere Brasile-Colombia in diretta tv e streaming

Partita: Brasile-Colombia

Brasile-Colombia Data: 24 giugno 2021

24 giugno 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A

Sky Sport Serie A Streaming: Sky Go, Eleven Sports

Brasile-Colombia, gara valevole per la terza giornata gruppo B della Copa America, sarà trasmessa, in Italia, a partire dalle 2:00 di stanotte. La gara potrà essere seguita in diretta, a pagamento, sui canali Sky Sport Serie A e in streaming, sempre previa abbonamento, sulla piattaforma Eleven Sports.

Precedenti Brasile-Colombia

Brasile e Colombia si sono affrontate complessivamente 32 volte nella propria storia, con un bilancio che recita: 19 vittorie brasiliane, 10 pareggi e tre affermazioni della Colombia. L’ultimo precedente degno di nota risale alla Copa America 2015, quando fu la Colombia a prevalere, 1-0, grazie a un gol di Murillo.

