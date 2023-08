Dove vedere Bologna-Milan in diretta Tv e Streaming e formazioni 21-08-2023

Dove vedere Bologna-Milan, partita valida per la 1° Giornata di Campionato 2023/24. La sfida tra Bologna e Milan sarà trasmessa in diretta TV e in Diretta Streaming su DAZN.

Il Bologna, allenato da Thiago Motta, e il Milan, guidato da Stefano Pioli, vogliono subito cominciare questa nuova stagione con una vittoria. I rossoblù puntano ad una salvezza tranquilla e forse a qualcosa in più. I rossoneri vogliono puntare alle zone alte della classifica, con il sogno della seconda stella. Sarà un debutto incandescente per entrambe.

Il Bologna ha ceduto il suo bomber Arnautovic ed è a caccia di un sostituto. Nel frattempo, contro il “Diavolo” dovrebbe giocare Zirkzee unica punta dello schieramento di Thiago Motta.

Nella scorsa stagione i Felsinei si sono piazzati al 9° posto, con 54 punti conquistati nelle 38 partite disputate.

La squadra rossoblù è reduce dal successo per 2-0, nel primo turno di Coppa Italia, contro il Cesena.

Il Milan ha cambiato tanto nel corso di quest’estate. Sono stati numerosi gli addì (tra cui spicca quello di Sandro Tonali), ma anche tanti gli arrivi (ben 8 calciatori nuovi in rosa), con però un mercato ancora da completare.

Musah è squalificato e non potrà prendere parte al primo impegno ufficiale della compagine rossonera. Davanti la difesa giocherà Krunic.

Nella scorsa stagione il “Diavolo” si è piazzato al 4° posto in Campionato, con 70 punti conquistati in 38 Giornate.

Bologna – Milan

Come vedere Bologna-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 21 agosto

21 agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN (Canale 214)

Streaming: Dazn

Sarà possibile vedere la partita tra il Bologna di Thiago Motta e il Milan di Stefano Pioli, lunedì 21 Agosto 2023, alle ore 20.45 su DAZN. Per poter guardare la partita Bologna-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Bologna-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Bologna-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Milan in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Milan:

L’allenatore del Bologna Thiago Motta schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1. Dominguez e Moro guideranno il centrocampo, mentre la batteria di trequartisti (Orsolini, Ferguson e Aebischer), supporterà l’unica punta Zirkzee.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli farà giocare il “suo” Milan con il 4-3-3 (modulo provato per tutto il precampionato). Il centrocampo sarà formato dal tridente Loftus-Cheek- Krunic-Reijnders, mentre in attacco giocheranno Pulisic, Giroud e Leao.

Probabili formazioni Bologna-Milan:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Precedenti e statistiche Bologna-Milan:

In totale sono 183 i precedenti tra Bologna e Milan in partite ufficiali: bilancio nettamente a favore dei rossoneri con 86 successi, contro le 50 vittorie rossoblu e 46 segni X.

Il Milan non perde contro il Bologna da 5 incroci di fila nei quali ha ottenuto 2 vittorie e tre pareggi. L’ultima vittoria degli emiliani è stata nel gennaio 2016 per 1 a 0 a San Siro.

Sono 75 i precedenti a Bologna tra Bologna e Milan giocati al Dall’Ara.

I dati recitano 25 vittorie per il Bologna, 22 pareggi e 28 vittorie per il Milan. L’ultima vittoria del Bologna risale alla stagione 2001/02, fu un 2-0 con le reti di Fresi e Cruz. Da quel momento il Milan è uscito indenne dal Dall’Ara 17 partite di fila ottenendo 12 vittorie e cinque pareggi.

L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, fu un 1-1 con le reti di Sansone e Pobega. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2021/22. Fu un 2-4, con le reti di Ibrahimovic (autogol), Barrow, Leao, Calabria, Bennacer e Ibrahimovic.