Dove vedere Bologna-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 23-05-2021

Ultima giornata di campionato di fuoco per la Juventus che domani allo stadio Dall’Ara sarà ospite del Bologna per cercare di conquistare i 3 punti e la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sanno di non dipendere da loro stessi e si augurano che una tra Milan e Napoli possa incappare in una brutta giornata contro Atalanta e Verona.

Dall’altro lato ci sarà un Bologna che vorrà chiudere la propria stagione con una vittoria di prestigio e all’undicesimo posto in classifica, toccando quota 44 punti. I felsinei non si risparmieranno e faranno di tutto per giocare un brutto tiro mancino alla Vecchia Signora.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Juventus

Assenze pesanti per Mihajlovic che non potrà contare sugli squalificati Soriano e Dijks, ammoniti contro il Verona. Sarà 4-2-3-1 per il Bologna con Skorupski in porta, Soumaoro farà coppia con Tomiyasu al centro della difesa, con De Silvestri e Mbaye sulle corsie laterali. In mediana spazio a Schouten e Svanberg, mentre sulla trequarti agiranno Orsolini, Vignato e Barrow alle spalle dell’unica punta Palacio.

Pirlo ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione dello squalificato Bentancur. Confermato il 4-4-2 con Szczesny tra i pali, De Ligt e Chiellini saranno i centrali di difesa, mentre Danilo e Alex Sandro si muoveranno sulle fasce. Toccherà a McKennie prendere il posto di Bentancur come interno di centrocampo al fianco di Rabiot, con Cuadrado e Chiesa ad agire invece sugli esterni. In avanti spazio alla coppia Dybala-Ronaldo.

Probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Tomiyasu, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Sinisa Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Bologna-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Bologna-Juventus

Bologna-Juventus Data: Domenica 23 Maggio

Domenica 23 Maggio Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN1 (canale 209 su Sky)

DAZN1 (canale 209 su Sky) Streaming: DAZN (app e sito web

La partita Bologna-Juventus, valida per la 38° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1, Canale 209 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio DAZN per guardare Bologna-Juventus in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a DAZN tramite l’app mobile o il sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Bologna-Juventus:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Bologna-Juventus

I precedenti tra Bologna e Juventus parlano a favore dei bianconeri che in 173 sfide contro i rossoblu si sono imposti per 89 volte. In casa dei felsinei si sono disputate 88 partite, con 22 vittorie rossoblu, 27 pareggi e ben 37 successi bianconeri.

Il Bologna non trova la vittoria interna con la Juventus dal lontano 1998 (successo per 3-0 ndr.), dopodiché sono arrivate solo sconfitte e 4 pareggi. I bianconeri, inoltre, sono riusciti a portare via i tre punti dal Dall’Ara in 6 degli ultimi 7 incontri.

Quest’anno, il Bologna ha costruito la propria salvezza proprio tra le mura amiche conquistando 26 dei 41 punti raccolti nell’arco della stagione. In casa sono arrivate 7 vittorie in 18 partite, con 5 pareggi e 6 sconfitte ed ora i felsinei vogliono l’ottavo successo.

Lontano da Torino, invece, tanti problemi per la Juventus che ha vinto solo 8 delle 18 partite disputate. Solo 31 punti conquistati sui 54 disponibili, con ben 23 punti persi che hanno reso impossibile competere per lo scudetto e complicato di molto la corsa alla Champions League.

