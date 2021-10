Dove vedere Bodo/Glimt- Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 21-10-2021

Dove vedere Bodo/Glimt-Roma, terza giornata del Gruppo C di Conference League, giovedì 21 Ottobre 2021 alle 18:45. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

La sfida norvegese contro il Bodo/Glimt potrebbe significare molto per la Roma che ha intenzione, già da giovedì 21 ottobre, alle ore 18:45, di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno di Conference League.

I gialloneri allenati da Knutsen sono primi nel loro campionato, sopravanzando di tre lunghezze il Molde e non sono affatto una squadra da sottovalutare.

La grande ossatura norvegese e il buon gioco che il Bodo/Glimt dimostra di avere sono tra gli elementi più spigolosi e di maggiore attenzione che i ragazzi di Mourinho dovranno considerare durante il match.

La Roma, prima nel gruppo C a punteggio pieno, è chiamato ad un match di grande intelligenza per assicurarsi la prima posizione del girone contro l’unica squadra che, attualmente, può insidiare il primato.

La partita sarà importante anche per i ragazzi meno utilizzati come i giovani Darboe e Calafiori che stanno vedendo nella Conference League il perfetto palcoscenico per poter esprimere il loro talento e convincere Mourinho della propria importanza.

Nonostante il divario tecnico, la trasferta in Norvegia non sarà assolutamente scontata e basta chiedere al Milan, che nel 2020 affrontò proprio il Bodo/Glimt, quanto questa squadra possa essere ostile e difficile da affrontare.

I giallorossi, in piena corsa ai posti Champions in campionato, non dovranno, almeno per 90 minuti, pensare agli impegni di campionato e sarà importantissimo chiudere entro due giornate la questione qualificazione.

Come vedere Bodo/Glimt-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Bodo/Glimt-Roma

Bodo/Glimt-Roma Data: 21 Ottobre 2021

21 Ottobre 2021 Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Bodo/Glimt Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bodo/Glimt Roma in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen e la Roma di Josè Mourinho, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 21 Ottobre 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Aspmyra Stadion sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Bodo/Glimt-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bodo/Glimt-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Bodo/Glimt-Roma

I norvegesi di Knutsen si schiereranno con un 4-3-3 classico che prevede Haikin in porta, Konradsen a destra e il talentuoso Andrè Bjorkan a sinistra con Moe e Hoibraten a completare il pacchetto difensivo.

Il centrocampo sarà comandato dal capitano e stella della squadra Patrick Berg che si dividerà i compiti in mezzo al campo con Fet e Saltnes.

In attacco, Sorli e Solbakken aiuteranno l’unica punta Botheim.

La Roma si presenterà con un significativo turnover che, però, dovrebbe comunque far registrare la presenza sia di Rui Patricio in porta, che di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti.

Anche Cristante dovrebbe giocare essendo, attualmente, leggermente favorito su Villar.

La difesa sarà composta da Ibanez nel ruolo di terzino, Calafiori che sostituirà Vina e il duo di centrali Smalling e Kumbulla.

Darboe presenzierà a centrocampo mentre a completare il pacchetto offensivo ci saranno Carles Perez, Stephan El Shaarawy e Eldor Shomurodov.

Probabili formazioni di Bodo/Glimt-Roma

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Moe, Høibråten, Bjørkan; Fet, Berg, Saltnes; Sørli, Botheim, Solbakken.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe, Cristante; C. Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

Precedenti e statistiche di Bodo/Glimt-Roma

Il Bodo/Glimt ha già dovuto affrontare una squadra di Serie A durante una competizione europea, infatti nel 2020 il Milan vinse nel match valevole per le qualificazioni all’Europa League contro i norvegesi per 3-2.

Con 8 gol segnati, la Roma è la squadra che ha messo a referto più realizzazioni in Conference League.

Un solo gol subito per i giallorossi che sono a punteggio pieno nel proprio gruppo con proprio il Bodo Glimt fermo a due lunghezze in meno.

