Dove vedere Betis-Valencia in Diretta TV-Streaming: Probabili formazioni e orario Finale Copa del Rey 23-4-2022

Dove vedere Betis-Valencia, finale di Copa del Rey, in diretta tv e streaming live: la partita, in programma il 23 aprile, ore 22:00, allo stadio “La Cartuja” di Siviglia, non ha attualmente alcuna copertura televisiva in Italia.

Siamo giunti all’atto conclusivo della Copa del Rey: a contendersi la centoventesima edizione della coppa nazionale iberica saranno Valencia e Betis Siviglia. Il Betis, che ha vinto questo trofeo due volte, disputerà la quinta finale della propria storia.

Più aduso a certi palcoscenici il Valencia, che di vittorie in Copa del Rey ne vanta otto, con ben 17 finali disputate. L’ultima volta che i “Pipistrelli” alzarono la Coppa fu nel 2019, quando vinsero la finale ai danni del Barcellona. Proprio i “Blaugrana”, uscendo agli ottavi contro l’Atletico Bilbao, hanno visto interrompersi una certa egemonia, che li voleva in finale in cinque delle ultime sette edizioni.

Il logo della manifestazione. Fonte: Wikipedia Copa del Rey

Tornando alle due finaliste, il Valencia ha raggiunto l’ultimo atto superando sei turni, contro avversari non particolarmente ostici: se si eccettuano Cadice e Atletico Bilbao, rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale, la squadra di Bordàlas ha eliminato solo formazioni di categoria inferiore.

Ben diverso il percorso del Betis Siviglia, che nel corso della manifestazione ha battuto squadre come Real Sociedad e Siviglia (nel derby), entrambe in lizza per un posto in Europa. Tra le due, il Betis Siviglia gode sicuramente di un miglior stato di salute: quinta in campionato, la squadra biancoverde coltiva ancora una residua speranza di entrare in zona Champions League.

Deludente la stagione del Valencia, confinato al nono posto in classifica e senza prospettiva di qualificazione europea, almeno via campionato. La Copa del Rey resta l’unico obiettivo abbordabile per i “Murcielagos”, nonché l’unica porta d’accesso rimasta, verosimilmente, per una coppa europea.

Dove vedere Betis-Valencia in diretta tv e streaming live

Partita: Betis-Valencia

Competizione: Copa del Rey

Data: 23-04-2022

Orario: 22:00

Diretta tv: no copertura in Italia (si attendono aggiornamenti)

Streaming live: no copertura in Italia (si attendono aggiornamenti)

La gara tra Betis e Valencia, finale della centoventesima Copa del Rey, non ha attualmente alcuna copertura televisiva in Italia. La piattaforma Dazn, che detiene i diritti di trasmissione della Liga spagnola in Italia, non prevede attualmente il match di coppa in palinsesto. Promettiamo di comunicarvi tempestivamente eventuali variazioni.

Le probabili formazioni di Betis-Valencia

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Pezzella, Bartra, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; Iglesias. Allenatore: Pellegrini

VALENCIA (3-4-3): Mamardashvili; Diakhaby, Paulista, Alderete; Foulquier, Soler, Guillamon, Gayà; Guedes, Duro, Vazquez. Allenatore: Bordalàs

Formazione tipo per il Betis Siviglia, con il 4-2-3-1 che prevede Bravo a protezione dei pali; Bellerin e Moreno sulle fasce, mentre la coppia centrale sarà quella formata da Pezzella e Bartra; Carvalho e Rodriguez fanno scudo a centrocampo, mentre dietro l’unica punta Iglesias agiranno Canales, Fekir e Juanmi.

Il Valencia schiera invece il 3-4-3: Mamardashvili in porta; difesa a tre formata da Diakhaby, Paulista e Alderete; a centrocampo, con Soler e Guillamon mediani, ci saranno Foulquier e Gayà sulle fasce; in attacco, assente ancora Maxi Gomez, agirà Duro, con Guedes e Vazquez ai lati.

I precedenti di Betis-Valencia

Come ricordato prima, Betis e Valencia hanno vinto complessivamente 10 Copas del Rey, disputando altresì 21 finali. Più avvezzo a certi palcoscenici il Vale7cia, che l’ultima Coppa l’ha vinta nel 2019. L’ultima vittoria del Betis (la seconda) risale invece al 2005, 2-1 all’Osasuna con reti di Ricardo Oliveira e Alexandre.

Betis e Valencia si sono affrontate in un’unica circostanza, durante questa stagione: il netto 4-1 inflitto dal Betis al Valencia lo scorso 27 ottobre, con reti di Igleesias (doppietta), Pezzella e Juanmi.