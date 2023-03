Dove vedere Bayern Monaco-Dortmund in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 01-04-2023

Dove vedere Bayern Monaco-Dortmund, match valevole per la 26° giornata di Bundesliga.

La partita si giocherà allo stadio “Allianz Arena” di Monaco di Baviera, sabato 1 aprile, alle ore 18:30. Il match sarà visibile in Diretta Sky e Streaming su Sky GO e su Now Tv.

Dopo il clamoroso rovescio di panchina manifestatosi in casa Bayern Monaco, con Thomas Tuchel subentrato all’altro tecnico connazionale Julian Nagelsmann, i bavaresi si stanno preparando proprio in questi giorni in vista del Klassiker in programma alla ripresa della sosta delle nazionali il 1° aprile. Thomas Tuchel ha diretto proprio in questi giorni i primi allenamenti con la squadra, anche se parzialmente al completo, la gara di sabato prossimo contro il Dortmund rappresenta già una grandissima prova del nove per il nuovo tecnico, infatti, in caso di una sconfitta il Bayern finirebbe a -4 dagli acerrimi rivali, mentre con un successo ribalterebbe di nuovo le sorti del proprio campionato.

Dall’altra parte lo straordinario Borussia Dortmund, guidato dal tecnico croato Terzic, che quest’anno sta del tutto esaltando l’ambiente gialloneri con prestazioni eccellenti. Il Borussia è reduce, infatti, da 13 vittorie nelle ultime 14 partite, l’ultimo in ordine cronologico arrivato contro il Colonia per 6-1. Un percorso eccellente quello dei gialloblu che sabato prossimo, dunque, affronteranno il Bayern Monaco in un Klassiker infuocato, che potrebbe essere determinante ai fini del campionato.

Dove vedere Bayern Monaco-Dortmund in Diretta Tv e Streaming

Partita: Bayern Monaco-Dortmund

Bayern Monaco-Dortmund Data: 1 Aprile

1 Aprile Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv

Il Klassiker tedesco sarà trasmesso in diretta tv sulle reti Sky, detentrice dei diritti televisivi della Bundesliga, con il canale di riferimento che sarà il 204.



Per poter seguire Bayern Monaco-Dortmund in streaming basterà accedere dell’applicazione Sky Go, disponibile in maniera gratuita su tutti gli store oppure scaricandola dal sito dedicato. In alternativa c’è NOW, servizio di streaming di Sky, acquistando il Pass Sport dal costo di 14,99.

Bayern Monaco-Dortmund le ultimissime:

Nei bavaresi è ormai chiara la rivoluzione tattica che Tuchel apporterà, si passa, infatti, al 4-2-3-1 con Davies e Cancelo terzini e Upamecano e De Ligt a completare il reparto. I due mediani a schermare la difesa saranno Kimmich e Goretzka. Batteria di trequartisti composta da Sanè a sinistra e Gnabry a destra con Muller centrale. Davanti probabile la scelta di una punta mobile come Sadio Manè, anche se resta vivo il ballottaggio con Chupo-Mouting.

Nei gialloneri Terzic potrebbe optare per uno schema a specchio con Bellingham e Reus sulla trequarti a dare fantasia alla manovra e soprattutto sostegno alla punta di peso come Haller.

Bayern Monaco-Dortmund Probabili Formazioni:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer, Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Sanè, Muller, Gnabry, Manè. All. Thomas Tuchel

Dortmund (4-2-3-1): Meyer, Wolf, Sule, Schlotterbeck, Ryerson, Malen, Bellingham, Dahoud, Guerreiro, Reus, Haller. All. Terzic