Dove vedere Basilea-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 18-05-2023

Dove vedere Basilea-Fiorentina, match valevole per il secondo turno delle semifinali di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Jakob-Park” di Basilea, giovedì 16 maggio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano deve assolutamente scrollarsi di dosso il KO per 1-2 incassato al “Franchi” la scorsa settimana contro il Basilea. I Viola sembravano essere riusciti ad incanalare la partita dal proprio verso con la rete di Cabral, fino a quando il Basilea non è riuscito a rispondere ai colpi. Servirà una partita perfetta da parte degli uomini di Italiano che sono chiamati a vincere con due gol di scarto per poter strappare l’accesso alla finale.

Dall’altra parte un Basilea tutt’altro che in forma, vista la rotondissima sconfitta subita in Super League lo scorso week end contro il St.Gallo per 6-1, gli svizzeri hanno mostrato più volte nel corso di questo campionato di avere delle serie defaiance a livello difensivo, viste le 45 reti subite in campionato sin qui. Gli svizzeri cercheranno di tutelare il leggero vantaggio acquisito a Firenze per poi sfruttare gli spazi in contropiede. Servirà una partita perfetta per contenere i viola e strappare un pass verso l’ultimo step della competizione.

Basilea-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Basilea-Fiorentina le ultimissime:

Negli svizzeri il tecnico tedesco Vogel è pronto a confermare la coppia offensiva Augustin-Amdouni. Sulla corsia di sinistra va verso la conferma anche Calafiori, uscito malconcio dalla gara del Franchi. In mediana confermatissimo il capitano Xhaka.



Nei Viola, Italiano si affiderà a tutto l’organico titolare, a centrocampo torneranno Mandragora e Bonaventura al fianco di Amrabat davanti alla difesa. Gli esterni alti saranno Nico Golzalez e Ikonè, mentre al centro restano ancora da valutare le condizioni di Cabral. Nel caso il brasiliano non dovesse farcela, pronto Kouame.

Basilea-Fiorentina Probabili Formazioni:

Basilea (3-5-2): Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni. All. Vincenzo Italiano

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Vogel