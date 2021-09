Dove vedere Barcellona-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 14-9-2021

Dove vedere Barcellona vs Bayern Monaco, 1° Giornata della fase a gironi di Champions League, Martedì 14 Settembre 2021 alle 21:00. Il match del Camp Nou tra catalani e bavaresi sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su SKY.

L’inizio di una nuova era per dimenticare il passato.

Questo è il motto che accompagnerà il Barcellona di Koeman fino alla prima sfida di UEFA Champions League che ha un sapore ben più interessante di una semplice “partita della fase a gironi”.

Nonostante la partita contro il Bayern Monaco sia la prima del Gruppo E, l’impressione è che già da questo confronto può delinearsi la possibile capolista di questo raggruppamento, ma la sfida del Camp Nou sarà speciale anche per tanti motivi.

Dopo una vita passata al servizio del Barca, questa sarà la prima sfida in cui non figurerà il nome di Leo Messi nella rosa blaugrana in Champions League e per quanto difficile dimenticare l’uomo che ha reso grande il Barcellona, gli spagnoli dovranno mostrare una versione inedita e autoritaria di sè, anche senza il proprio fenomeno, trasferitosi al PSG.

Non è l’unica cosa da dimenticare del passato perché c’è da dimenticare (e riscattare) proprio l’ultima sfida europea che ha messo di fronte Barca e Bayern dove i tedeschi si sono imposti con l’irrisorio risultato di 8-2 ai danni di un frastornato Barcellona che, oggi, vuole la rivincita.

I bavaresi sono motivati a riproporre l’egemonia mostrata nel precedente confronto e arrivano a questa Champions League con la voglia di arrivare fino in fondo e con l’entusiasmo, da parte del neo allenatore Julian Nagelsmann, di provare ad alzare la coppa.

Se il Barca è radicalmente cambiato, l’ossatura tedesca non ha avuto incredibili modifiche e le due filosofie di gioco si affronteranno nel primo, emozionante, match di questa Champions.

Come vedere Barcellona-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Barcellona-Bayern Monaco

: Barcellona-Bayern Monaco Data : Martedì 14 Settembre 2021

: Martedì 14 Settembre 2021 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201)

: Sky Calcio HD (canale 251), Sky Sport HD (canale 201) Streaming: SKYGO (app e sito)

La partita Barcellona e Bayern Monaco, valevole per la prima giornata del Girone E, si giocherà martedì 14 settembre alle 21:00 al Camp Nou di Barcellona.

L’incontro sarà visibile in esclusiva su Sky tramite il possesso di un abbonamento comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match tra le due super potenze europee sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Barcellona-Bayern Monaco

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Barcellona-Bayern Monaco in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Barcellona-Bayern Monaco

Koeman spera di poter fare affidamento sul giovane Pedri, un po affaticato nell’ultimo periodo, mentre dovrà sicuramente fare a meno del nuovo numero 10 Ansu Fati, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi.

La sfida contro il Bayern potrebbe essere il banco di prova ideale per vedere insieme Memphis Depay ed il “Kun” Aguero, con Dembelè, probabilmente, sugli esterni.

Nel caso il francese non riuscisse a trovare la miglior condizione, il Barcellona si affiderà nuovamente a Martin Braithwaite.

Il Bayern Monaco si affaccia al match contro i blaugrana con un unico dubbio sulla trequarti con Gnabry e Sanè sicuri del proprio posto da titolari, mentre Muller è in ballottaggio con il neo arrivato Marcel Sabitzer.

Imprescindibile la presenza di Robert Lewandowski.

Probabili formazioni di Barcellona-Bayern Monaco

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Aguero, Depay. All. Koeman.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann.

Precedenti e statistiche di Barcellona-Bayern Monaco

Le due squadre si incontrano ai gironi di questa Champions League dopo che, l’ultima volta che si sono incontrate, i bavaresi avevano distrutto i catalani con un perentorio 8-2 rimasto nella storia.

Per due volte il Barca ha eliminato il Bayern, una ai quarti di finale del 2009, mentre l’altra nel 2015 in semifinale.

Il Bayern ha vinto la competizione 5 volte, il Barcellona 4.

